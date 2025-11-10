75 ударов руками, ногами и ножкой от стола: на Закарпатье мужчина убил 10-летнюю падчерицу

Мужчина проведет оставшуюся жизнь за решеткой / © Freepik

Реклама

На Закарпатье к пожизненному заключению приговорен мужчина за убийство 10-летней падчерицы.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

«Мужчина нанес ребенку более 75 ударов — руками, ногами и деревянной ножкой от стола. Он находился в состоянии алкогольного опьянения: также пострадала и пятилетняя сестра девочки — у нее было зафиксировано не менее 12 ударов», — говорится в сообщении.

Реклама

После избиения, повлекшее смерть одной из девочек, взрослые не вызвали медиков и не оказали помощи. Отчим и мать просто легли спать, оставив самих детей.

Сразу после трагедии мужчину задержали. Он признан виновным в избиении и умышленном убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью (ч. 1 ст. 125, пп. 2, 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначено строжайшее наказание — пожизненное лишение свободы.

Также в суде отдельно рассматривается дело в отношении матери, которая находилась дома, видела избиение, но не вмешалась. Ей инкриминировано оставление малолетнего ребенка в опасности, повлекшее смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Напомним, пенсионер молотком и ножом убил падчерицу и ее мужа.