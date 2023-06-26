75 взрывов: враг снова обстреливает Сумщину, есть раненые

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 25 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья.

Зафиксировано 76 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Обстрелы потерпели Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская и Новослободская громады.

Новослободская громада: был обстрел из миномета (1 взрыв).

Белопольская громада: проведены минометные обстрелы (16 взрывов) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов повреждены сарай и выбиты окна в одном из домохозяйств. Также был обстрел из СПГ-9 (9 взрывов).

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Миропольская громада: россияне били из минометов (12 взрывов). В результате одного из обстрелов одно гражданское лицо получило ранения. Повреждены 2 жилых дома, гаражное помещение, летняя кухня и легковой автомобиль.

Шалыгинская громада: были артиллерийские обстрелы (11 взрывов). В результате одного из обстрелов получили повреждения гражданские дома.

Краснопольская громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов). В связи с одним из обстрелов произошло возгорание сухой травы.

Юнаковская громада: 10 мин сбросил враг на территорию общины.

Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.