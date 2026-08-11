76 руководителям ТЦК по всей Украине вручили подозрения: разоблачили схемы с ВВК и бронированием

В.и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе / © Укрінформ

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Национальная полиция усиливает следственную работу по предотвращению злоупотреблений в деятельности территориальных центров комплектования, а также при оформлении бронирования и принятии решений военно-врачебными комиссиями.

В частности, о подозрении сообщили 76 руководителям ТЦК разного уровня, проверяют обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тыс. военнообязанных, а также отменены 6,5 тыс. незаконных решений ВЛК, рассказал в комментарии «Укринформу» в.и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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«Для меня принципиально, чтобы закон все равно действовал и для военнообязанного, и для чиновника, который отвечает за мобилизацию или принимает решение в составе ВЛК. Должность, звание, наличие каких-либо ресурсов не может быть защитой от ответственности. Но также важно, чтобы ответственность всегда была индивидуальной и основывалась на доказательствах. Мы не можем допустить, чтобы разоблачение конкретных злоупотреблений превращалось в кампанию против всех работников ТЦК или автоматическую отмену законных выводов в отношении людей, которые действительно имеют тяжелые заболевания или ранения», — отметил он.

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Именно поэтому, по словам Цуцкиридзе, сейчас полиция усиливает следственную работу там, где видит наибольшие риски злоупотреблений, прежде всего в деятельности ТЦК, при оформлении бронирования и принятии решений военно-врачебными комиссиями. «Речь идет не о формальном увеличении количества дел, а о качестве документирования, установлении всех участников схем и доведении материалов до суда», — уточнил он.

Руководитель Нацполиции привел данные, что в целом с начала полномасштабного вторжения следователи Национальной полиции расследовали 428 уголовных производств по незаконной помощи в уклонении от службы, оформлении фиктивных медицинских заключений и организации выезда за границу. 105 из них уже направлены в суд, у других досудебное расследование продолжается.

«Среди фигурантов есть работники и руководители ТЦК разного уровня — например, мы уже сообщили о подозрении 76 таким руководителям. И эта работа будет продолжена: каждый факт использования служебных полномочий для личной выгоды или незаконного освобождения от мобилизации должен получить надлежащую правовую оценку. Отдельно работаем со схемами фиктивного бронирования. Сейчас проверяем обстоятельства возможного незаконного бронирования около 2,5 тыс. военнообязанных. Также в фокусе нашего внимания — решение военно-врачебных комиссий: в ходе следствия изъяли более 83,5 тыс. постановлений ВЛК, а 6,5 тыс. незаконных решений уже отменено», — отметил Цуцкиридзе.

При этом он подчеркнул, что каждое решение должно оцениваться отдельно с тем, чтобы защитить права людей, имеющих законные основания для отсрочки или непригодности к службе.

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«Ответственность предусмотрена и для тех, кто напрямую уклоняется от призыва по мобилизации. По статье 336 Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении в совершении 6 417 уголовных правонарушений, в суд направлено 6 162 обвинительных акта», — добавил глава Нацполиции.

В то же время, он отметил, что нужно понимать: сообщение о подозрении — это не завершение работы следствия: «После этого необходимо установить всех участников, проверить каждый эпизод, исследовать документы и собрать доказательства, которые выдержат рассмотрение в суде. По сложным делам эта работа длится месяцы, а иногда и годы».

Отметим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о давлении на себя и свою команду, в частности на представителя в Закарпатской области, из-за выявленных нарушений в ТЦК.

Омбудсмен ранее рассказывал, как его представитель в Закарпатской области Андрей Крючков уличил многочисленные нарушения со стороны работников ТЦК. В частности, речь шла о мобилизации мужчин с действующими отсрочками или бронированием.

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Масштабная схема незаконного исключения военнообязанных по учету действовала в 2022-2024 годах. Благодаря схеме по военному учету безосновательно исключили по меньшей мере 1577 мужчин, 1142 из них якобы по состоянию здоровья.

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