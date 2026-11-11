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Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
4 мин

«77 – Энергия жизни»: Михаил Поплавский презентовал более 60 авторских книг и электронную библиотеку Актуально

Накануне 77-летия Михаил Поплавский представил студентам более 60 авторских книг и объявил о создании электронной библиотеки, открывающей широкой аудитории доступ к его изданиям.

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«77 – Энергия жизни»: Михаил Поплавский презентовал более 60 авторских книг и электронную библиотеку

Презентация состоялась в Киевском университете культуры в рамках юбилейного проекта «77 – Энергия жизни».

Отныне электронный каталог книг размещён на официальном сайте Михаила Поплавского, где все желающие могут ознакомиться с изданиями.

Библиография автора охватывает различные периоды его творческой, управленческой и педагогической деятельности. В неё вошли учебники и учебные пособия, историко-публицистические труды, энциклопедические и автобиографические издания, книги об украинской культуре, шоу-бизнесе, национальных проектах, лидерстве и личностном развитии.

Книги, сохраняющие историю

Среди знаковых работ – «Антология современной украинской эстрады» (2003; переиздания – 2004, 2009). В книге собраны творческие биографии исполнителей и музыкальных коллективов, материалы о композиторах, поэтах-песенниках и продюсерах, дискографии, интересные факты и истории из жизни представителей украинского шоу-бизнеса.

Особое место занимает двухтомный историко-публицистический труд «Энциклопедия независимости в документах и фактах». Первый том охватывает 1990–2006 годы, второй – 2007–2021 годы. В книгах прослеживается хронология становления независимой Украины через призму деятельности Университета культуры, его ректора, публикаций в средствах массовой информации и видеоархивов.

Это документальное свидетельство общественных, культурных и медийных трансформаций, позволяющее проследить события и процессы, повлиявшие на развитие современной Украины.

Отдельное направление библиотеки – масштабные культурные, телевизионные и художественные проекты, основателем, идейным вдохновителем и продюсером которых является Михаил Поплавский.

В частности, книга «Национальные проекты» (2026) систематизирует более трёх десятилетий культурно-образовательных инициатив. На её страницах представлена история Всеукраинского детского конкурса «Шаг к звёздам» (с 1997 года), телевизионного проекта «Наша песня» (с 2004 года), шоу «Шеф-повар страны» (с 2010 года), Шевченковского вечера «Мы дети твои, Украина!» (с 2013 года), концертной программы «Мама, вечная и любимая!» (с 2013 года), Национальной музыкальной премии «Украинская песня года» (с 2016 года) и других инициатив.

Для студентов творческих и медийных специальностей эта книга представляет собой практический материал о зарождении идей, продюсировании, масштабировании культурных инициатив, работе с аудиторией и формировании национальных брендов.

Образование, проверенное практикой

Значительную часть библиотеки составляют учебники и учебные пособия, созданные для подготовки будущих специалистов. Среди них: «Менеджер культуры» (1993), «Азбука паблик рилейшнз» (1997; обновлённое издание – 2007), «Менеджер шоу-бизнеса» (1999), «Управление персоналом» (2000), «Шоу-бизнес: теория, история, практика» (2001), «20 – принципов управления, или Как управлять собой и людьми» (2006), «Менеджмент. Маркетинг» (2008), «Имидж» (2009), «Лидерство как бренд» (2009; переиздание – 2016), «Гостинично-ресторанный сервис» (2010, 2011, 2016), «Кулинарология» (2018).

Тематика работ охватывает менеджмент, маркетинг, PR, коммуникации, управление персоналом, индустрию гостеприимства и шоу-бизнес. В них теоретические знания сочетаются с практическим опытом, помогая понять принципы функционирования современных креативных индустрий.

Во время встречи Михаил Поплавский подчеркнул, что главным проектом его жизни стал Киевский национальный университет культуры и искусств. Он также отметил особую роль образования, интеллекта и инноваций в современном мире, где особенно важны умение мыслить, анализировать, творчески подходить к решению задач и адаптироваться к новым вызовам.

«Жизнь в стиле фанк» – философия жизни

Особое внимание во время презентации было уделено книге «Жизнь в стиле фанк» (2023). Это рассказ о жизненной философии автора, его энергии, драйве, креативности, смелости в принятии решений, стремлении достигать поставленных целей и умении ценить каждый день.

Книга раскрывает разные грани личности Михаила Поплавского: от юности и учёбы до управленческой деятельности, творчества, создания национальных проектов, организации масштабных шоу и воплощения амбициозных замыслов.

«Более шестидесяти книг – это не просто цифра, а история моей жизни на рубеже тысячелетий. Это годы поисков, сомнений, открытий и побед. Каждая страница – это мысли, пережитые моменты и профессионально-практический опыт. Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям – как источник вдохновения, как возможность увидеть мир моими глазами», – отметил Михаил Поплавский.

Наследие, вдохновляющее будущее

Отдельной частью презентации стало представление «Родословной Михаила Поплавского». По словам автора, архивные документы свидетельствуют о том, что трое его предков были сотниками Войска Запорожского.

В завершение встречи Михаил Поплавский подарил всем присутствующим книгу «Жизнь в стиле фанк». После презентации состоялась автограф-сессия.

«77 – Энергия жизни» – это не только о годах, но и об опыте, творчестве, идеях и знаниях, которые остаются в наследство будущим поколениям. Ведь настоящее наследие – это не только книги и достижения, но и истории, ценности и опыт, вдохновляющие других мыслить масштабно, действовать смело и создавать собственную историю успеха!  Держим вместе украинскую волну!» – сказал Михаил Поплавский.

#Михаил Поплавский #Национальные проекты #Шаг к звёздам #Украинская песня года #Университет культуры

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