77-летнего черновчанина и 68-летнего преподавателя колледжа осудили за сексуальное развращение детей

На Буковине к 15 и 12 годам за решеткой приговорили двух пенсионеров за развращение детей. Один из них – 77-летний черновчанин, второй – 68-летний заведующий отделением одного из черновицких колледжей.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

"Прокуроры доказали, что 77-летний черновчанин на протяжении 15 лет вступал в половые отношения с детьми, изготовлял порнографическую продукцию, в частности при их участии, создал в своем доме место разврата и предлагал своим знакомым сексуальные услуги женщин и девушек", — говорится в сообщении.

Он приглашал к себе домой малолетних и несовершеннолетних девочек, как правило, дочерей женщин, которые оказывали ему сексуальные услуги. Мужчина фотографировал детей обнаженными, а также за деньги вступал с ними в половые отношения, фиксируя на видео.

В ходе досудебного расследования выявлено 54 Гб файла с изображениями и видео порнографического содержания, в частности с признаками детской порнографии.

Фото: Черновицкая областная прокуратура

"Девочки его хорошо знали, неоднократно бывали у него дома вместе со своими матерями. Кроме того, одна из потерпевших была его крестницей. Воспользовавшись их доверием и неосведомленностью, обвиняемый начал привлекать детей к предоставлению интимных услуг за вознаграждение другим мужчинам. Он обуславливал дату и размер денежного вознаграждения. Обеспечивал клиентов чистым постельным бельем, полотенцами и средствами контрацепции. Интимные встречи проходили у него в квартире", — отмечают в прокуратуре.

Фото: Черновицкая областная прокуратура

Среди постоянных посетителей был 68-летний заведующий отделением одного из черновицких колледжей.

"Сначала дети воспринимали все, что с ними происходит, как игру, а подрастая получали для себя источник дохода. Фактически потерпевшими от противоправных действий обвиняемых было три девушки, однако лишь две проявили смелость и подали следователю заявления о признании их потерпевшими в производстве", — говорится в сообщении.

В судебном заседании обвиняемые вину признали частично, однако прокурор предоставил достаточно доказательств об их причастности к инкриминируемым им уголовным правонарушениям.

Суд присяжных Шевченковского районного суда г. Черновцы признал виновным 77-летнего черновчанина в совершении 58 эпизодов уголовных правонарушений, а его 68-летнего сообщника в 29 эпизодах, приговорив к 15 и 12 годам тюрьмы.

Развращение несовершеннолетних в Украине

Напомним, 43-летний житель Измаильского района Одесской области долгое время насильно развращал свою названную 13-летнюю дочь.

На Хмельнитчине педофил развратил четырех детей: самой маленькой девочке пять лет.

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