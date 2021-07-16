77-летний пенсионер на Буковине сексуальньо развращал свою 6-летнюю внучку: мужчину приговорили

77-летний пенсионер на Буковине сексуальньо развращал свою 6-летнюю внучку: мужчину приговорили

Мужчина отрицал преступление.

77-летний житель Днестровского района Черновицкой области сексуально развращал свою 6-летнюю внучку. За это мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

"Прокурором в суде доказано, что в сентябре прошлого года, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, противоправно совершил развратные действия в отношении 6-летней девочки", — говорится в сообщении.

Обвиняемый свою вину не признал, отчего его адвокат подал апелляционную жалобу. Апелляционную жалобу подала и прокуратура.

В результате Черновицкий апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а апелляционную жалобу прокурора удовлетворил.

За содеянное мужчине винесли остаточне наказание — 5 лет лишения свободы. Кроме того, информацию о нем внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Напомним, в Винницкой области задержали 59-летнего подозреваемого в развращении мальчиков 11 и 12 лет.

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