8 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

8 августа 2022 – понедельник. 166-й день войны России против Украины. 220-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины. Появился этот профессиональный праздник в 2000 году после подписания президентом соответствующего указа. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1920 начали подготовку будущих специалистов связи. В Киеве на основе бывшего Юнкерского училища Константиновки открыли военно-инженерные курсы.

Также 8 августа – День рождения холодильника. Интересный и необычный праздник. Трудно представить современную жизнь без холодильника. В нем храним продукты питания, чтобы они дольше оставались свежими.

А еще 8 августа – Международный день альпинизма. Праздник всех, кто не боится покорить вершину. Основали его в честь покорения самого высокого пика Альп, Монблана (высота 4810 метров). Сделал это альпинист и врач по профессии Мишель-Габриэль Паккард вместе с проводником Жаком Бальмой.

8 августа — Международный день офтальмологии. Профессиональный праздник врачей-офтальмологов. Проводится с 2004 года.

А еще 8 августа — Всемирный день кошек. Его создали с целью привлечь внимание общества к важности кошки в жизни человека. Также в этот день часто затрагиваются вопросы о проблемах домашних животных.

Также 8 августа – Международный день бесконечности. Праздник основал Жан-Пьер Ади Феньо – философ, поэт, писатель-фантаст и журналист. Популярность он приобрел в 1987 году как философ, когда работал на улице как "первый бесплатный советник в Нью-Йорке".

8 августа — День "Счастья есть!" (Happiness Happens Day). Был создан по инициативе Тайного общества счастливых людей с 1999 года. Его девиз: "Признайтесь, что у вас счастливый день". Дату выбрали не случайно. Именно в этот день к обществу присоединился первый участник.

8 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

8 августа в церковном календаре – день памяти мученика Ермолая и других. Ермолай, Ермократ и Ермипп жили в Никодимии и были там священниками. В те времена христиане подвергались страшным гонениям. Святые прятались в разных местах и обращали народ к истинной вере. В результате их схватили язычники и убили мечом.

Памятные даты 8 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 8 августа:

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449 год – созывают второй Эфесский собор;

626 год — аваров разбивают под осажденным Константинополем;

1648 год — янычары сбрасывают с престола и казнят душевнобольного османского султана Ибрагима;

1786 год – Мишель Паккар первым покоряет самую высокую вершину Европы – Монблан;

1815 год — Наполеон отправляется в ссылку на остров Святой Елены;

1899 год – американец А. Маршалл получает патент на холодильник;

1944 год – в Берлине восемь немецких офицеров, обвиненных в подготовке покушения на Гитлера, в том числе фельдмаршала фон Вицлебена, вешают на струнах от пианино;

1949 год — в Страсбурге проходит первая сессия Совета Европы;

1965 год — в Шешорах (Ивано-Франковская область) проходит митинг по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко;

1966 год — в Китайской Народной Республике объявляют начало "культурной революции";

1967 год – в Бангкоке (Таиланд) основывают Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);

1974 год – президент США Ричард Никсон объявляет, что уходит в отставку в связи с Вотергейтским скандалом;

1998 год – американец Майкл Кирни становится самым молодым магистром наук (в биохимии) – диплом он получил в возрасте 14 лет 8 месяцев;

2000 год — ученые Великобритании, США и Италии официально объявляют о начале опытов по клонированию человека;

2004 год — вводят в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;

2012 год — президент Украины Виктор Янукович подписывает антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова;

2017 год – компания Coca-Cola устанавливает первый в истории трехмерный билборд.

8 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 8 августа называли Ермолай, Параскева, Ермолаев день. Считается, что уже начинается осенняя прохлада, которая дает растениям целебные свойства. Поэтому после обеда наши предки шли собирать травы. В этот день также начинали собирать яблоки, однако их не ели в Яблочный Спас (19 августа).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 августа

Какие сегодня именины: Федор, Моисей, Сергей, Прасковья.

8 августа родились:

1877 год – украинский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссер Александр Ханжонков;

1883 год – украинский церковный и общественный деятель Иван Власовский;

1896 год – украинский и французский историк средневекового и византийского искусства Грабар Андрей Николаевич;

1926 год – епископ Украинской греко-католической церкви Павел Василик;

1938 год – украинская художница Галина Щербина;

1972 год – украинский гимнаст, призер Олимпийских игр Владимир Шаменко;

1986 год – украинская теннисистка, заслуженная мастерица спорта Екатерина Бондаренко;

1988 год — украинский футболист, вратарь львовских "Карпат" Алексей Родевич;

1989 год – украинский футболист, полузащитник Тарас Степаненко.

Погода на 8 августа

8 августа в Киеве облачная погода, днем возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +19 ночью. Во Львове +22 днем и +14 ночью. В Харькове +31 день и +19 ночью. В Одессе +31 день и +24 ночью.