8 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

8 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 23 дня.

Какой сегодня день

В среду, 8 декабря, в мире отмечают Международный день художника. Этот праздник был основан в 2007 году Международной Ассоциацией "Искусство народов мира".

8 декабря отмечается Международный день художника / Pexels

В Румынии и Узбекистане в этот день празднуют День Конституции, в Кыргызстане – День работников радио и телевидения, в Болгарии и в Северной Македонии – День студента, на Панаме – День матери, в Финляндии – День финской музыки, в Мексике – Праздник богини народа майя Ишчель .

Памятные даты 8 декабря

1609 – в Милане открылась Амброзианская библиотека, вторая крупнейшая в Европе публичная библиотека после Бодлеанской, открытой в Оксфорде 1602 года. В амброзианскую библиотеку входит также картинная галерея.

1868 — во Львове основано общество "Просвита".

1881 — сгорел венский Рингтеатр, в котором погибли около 850 человек (самый ужасный театральный пожар в мировой истории).

1941 — США и Великобритания объявили войну Японии.

1963 — в Неваде похищен сын американского певца Фрэнка Синатры.

1963 – начал свою работу Украинский католический университет имени святого Климента в Риме.

1980 – несколькими выстрелами в спину 25-летний Марк Чепмен убил Джона Леннона, который вечером возвращался с женой Йоко Оно домой. Убийца даже не пытался скрыться с места преступления.

1987 – в Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

1991 – состоялась встреча лидеров Украины, Беларуси и Российской Федерации в Беловежской Пуще. Встреча завершилась подписанием Беловежского соглашения, которое засвидетельствовало юридически факт прекращения существования СССР как государства.

2010 – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым – SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.

2013 — в 18:00 в Киеве во время митинга на Евромайдане свергнут памятник Ленину на Бессарабке.

Церковный праздник сегодня 8 декабря

8 декабря православная церковь чтит память папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти. В православии его считают одним из первых христианских проповедников на Руси (по преданию его сослали из Рима в район современного Севастополя).

Исторических свидетельств о Клименте сохранилось немного. Согласно православному житию, написанному позже, Климент происходил из знатной римской семьи. Вскоре после рождения мальчика, его родители с тремя сыновьями отправились по морю в Афины, но попали в крушение корабля. Все пятеро выжили, но потеряли друг друга. Повзрослев, Климент стал искать ответы на вопросы, которые происходят с людьми после смерти (ибо считал своих родных погибшими), и так пришел в христианство. Уже после крещения юноше удалось найти своих братьев, отца и мать.

Папа Римский Климент I / https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.

По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит вас крепким здоровьем.

Приметы и традиции на 8 декабря

"На Клима зима клин клином вышибает", — говорили на Руси и готовились к сильным холодам. Впрочем, если в этот день петухи спели рано, это предвещало скорую оттепель.

В Климентьев день любое важное дело нужно было начинать только натощак. Этот обычай был связан с продолжением молотьбы: заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно, движения становились тяжелыми, скованными. Бабы же на Клима садились прясть у окна — от белого снега в хате становилось светлее.

Если снег идет 8 декабря, то лето будет дождливым.

Если снег идет, то лето будет дождливым.

В мороз на Южном Буге видна сверху вода – жди потепления и дождя.

Большие снежные бугры с сильным инеем с промерзшей землей – приметы к тому, что будет хороший урожай.

Именины 8 декабря

День ангела (именины) сегодня, 8 декабря, празднуют: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

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