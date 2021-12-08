8 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 23 дня.
Какой сегодня день
В среду, 8 декабря, в мире отмечают Международный день художника. Этот праздник был основан в 2007 году Международной Ассоциацией "Искусство народов мира".
В Румынии и Узбекистане в этот день празднуют День Конституции, в Кыргызстане – День работников радио и телевидения, в Болгарии и в Северной Македонии – День студента, на Панаме – День матери, в Финляндии – День финской музыки, в Мексике – Праздник богини народа майя Ишчель .
Памятные даты 8 декабря
- 1609 – в Милане открылась Амброзианская библиотека, вторая крупнейшая в Европе публичная библиотека после Бодлеанской, открытой в Оксфорде 1602 года. В амброзианскую библиотеку входит также картинная галерея.
- 1868 — во Львове основано общество "Просвита".
- 1881 — сгорел венский Рингтеатр, в котором погибли около 850 человек (самый ужасный театральный пожар в мировой истории).
- 1941 — США и Великобритания объявили войну Японии.
- 1963 — в Неваде похищен сын американского певца Фрэнка Синатры.
- 1963 – начал свою работу Украинский католический университет имени святого Климента в Риме.
- 1980 – несколькими выстрелами в спину 25-летний Марк Чепмен убил Джона Леннона, который вечером возвращался с женой Йоко Оно домой. Убийца даже не пытался скрыться с места преступления.
- 1987 – в Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
- 1991 – состоялась встреча лидеров Украины, Беларуси и Российской Федерации в Беловежской Пуще. Встреча завершилась подписанием Беловежского соглашения, которое засвидетельствовало юридически факт прекращения существования СССР как государства.
- 2010 – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым – SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.
- 2013 — в 18:00 в Киеве во время митинга на Евромайдане свергнут памятник Ленину на Бессарабке.
Церковный праздник сегодня 8 декабря
8 декабря православная церковь чтит память папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти. В православии его считают одним из первых христианских проповедников на Руси (по преданию его сослали из Рима в район современного Севастополя).
Исторических свидетельств о Клименте сохранилось немного. Согласно православному житию, написанному позже, Климент происходил из знатной римской семьи. Вскоре после рождения мальчика, его родители с тремя сыновьями отправились по морю в Афины, но попали в крушение корабля. Все пятеро выжили, но потеряли друг друга. Повзрослев, Климент стал искать ответы на вопросы, которые происходят с людьми после смерти (ибо считал своих родных погибшими), и так пришел в христианство. Уже после крещения юноше удалось найти своих братьев, отца и мать.
Что нельзя делать в этот день
- Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.
- По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит вас крепким здоровьем.
Приметы и традиции на 8 декабря
"На Клима зима клин клином вышибает", — говорили на Руси и готовились к сильным холодам. Впрочем, если в этот день петухи спели рано, это предвещало скорую оттепель.
В Климентьев день любое важное дело нужно было начинать только натощак. Этот обычай был связан с продолжением молотьбы: заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно, движения становились тяжелыми, скованными. Бабы же на Клима садились прясть у окна — от белого снега в хате становилось светлее.
- Если снег идет, то лето будет дождливым.
- В мороз на Южном Буге видна сверху вода – жди потепления и дождя.
- Большие снежные бугры с сильным инеем с промерзшей землей – приметы к тому, что будет хороший урожай.
Именины 8 декабря
День ангела (именины) сегодня, 8 декабря, празднуют: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав.
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