8 февраля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua

8 февраля, в православном календаре день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. Жили Ксенофонт и Мария в V веке и вели благочестивый образ жизни. Были у них двое детей Иоанн и Аркадий. Как-то плыли сыновья на корабле в другой город, где должны учиться, и попали в сильный шторм. Дети смогли спастись, но их выбросило на разные берега и каждый считал своего брата погибшим.

Отдельно поступила она в монастыре. И каждому приснился сон о том, что оба они живы. Такой же сон видели Ксенофонт с Марией. Родители тогда решили, что дети их в Иерусалиме и отправились туда в святые места.

Вся семья наконец-то встретилась в Иерусалиме, хотя сначала родители своих детей не узнали, как и брать друг друга. От такого радостного известия приказали Ксенофонт и Мария своим рабам раздать имущество господ, а сами ушли в монастырь. Иоанн же с Аркадием пошли в пустыню, где прославились делами своими.

Церковный праздник 8 февраля — день памяти Феодора Студита

Родился он в 759 году в Византии в богатой и благочестивой семье местного чиновника. Поэтому получил хорошее образование и в возрасте 22 лет решил отречься от мирской жизни и вместе с родителями принять постриг. Тогда поселился в Вифинском монастыре (возле горы Олимп), где впоследствии стал настоятелем.

Феодор ревностно почитал иконы, а также был поклонником института семьи. Поэтому выступил против развода императора Константина VI, который еще и заступался за иконоборцев. За это попал в тюрьму, откуда вышел только после смерти правителя. Тогда он стал настоятелем Студийского монастыря.

В течение жизни Феодора трижды заключили в тюрьму. Все разы из-за разоблачения власти. Несмотря на это, он смог полностью реформировать монашескую жизнь. Умер в Вифинском монастыре в 826 году, а 845 его мощи перенесли в Студийский монастырь.

Приметы 8 февраля

Народные приметы 8 февраля / Фото: Pexels

ясный и безветренный день до ранней весны;

холодный и сухой февраль означает, что август будет жарким;

вокруг чище слышны звуки — скоро испортится погода;

кошка часто смотрит в окно – будет потепление.

Что завтра нельзя делать

Церковь говорит, что 8 февраля нельзя забывать о своих усопших родственниках, потому что иначе их душа проникнет в дом. Чтобы этого не произошло, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой. Не рекомендуется открывать окна, чтобы душа тоже не могла влететь внутрь.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки поминали покойников — ходили на кладбище, очищали от снега кресты и приносили угощение, которое съедали всей семьей.

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