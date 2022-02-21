8 марта 2022 года: все о Международном женском дне, кто его придумал, традиции / pixabay.com

8 марта 2022: что это за праздник, почему это "женский день" и кто его придумал?

8 марта 2022: что это за праздник, почему это "женский день" и кто его придумал?

8 марта празднуют Международный женский день (International women's Day), которого не только принято приветствовать женщин, но и отмечать их достижения в политике, науке, а также в социальной и экономической сферах. Что за праздник 8 марта, кто его придумал и какие традиции его празднования: читайте в материале ТСН.ua.

8 марта: история праздника с древнеримских времен до конца XX века

Что-то сродни современному Международному женскому дню, который во всем мире празднуется 8 марта, было еще во времена Древнего Рима. Тогда вольные девушки и женщины отправлялись к богине Вести за благословением. Чтобы продемонстрировать богам свое благорасположение, они одевали лучшую одежду и драгоценные украшения. Мужчины же в этот день дарили им небольшие подарки.

Но история современного праздника "Международный женский день" началась именно 8 марта 1957 года. Тогда работницы фабрик в Нью-Йорке вышли на демонстрации по борьбе за равные права: снижение рабочего дня до 10 часов (было 16 часов) и одинаковую оплату труда мужчин и женщин. Активистки также пытались привлечь внимание к не менее важным проблемам. В частности, женского образования, улучшения условий труда и возможности голосовать наравне с мужчинами. Именно с 8 марта начинается борьба женщин за свои права.

Существует версия, что 8 марта как Международный женский день придумала Клара Цеткин / commons.wikimedia.org

После демонстраций 8 марта первую девушку приняли в университет, а во всем мире стали появляться женские профсоюзы.

Новые забастовки в Нью-Йорке начались 28 февраля 1908, когда на улицах собралось около 15 тысяч недовольных женщин. Через год, в 1909 году, американскими социалистами было принято решение о введении международного женского дня. Тогда праздник предложили праздновать в последнее воскресенье февраля.

В 1910 году Кларой Цеткин (деятельницей немецкого и международного коммунистического рабочего движения) было инициировано создание Международного женского дня, чтобы женщины по всему миру выходили на демонстрации и митинги, отстаивали свои права и привлекали общественность к гендерному неравенству.

На 8 марта празднование дня было перенесено только в 1914 году. В 1975 году ООН провозгласила этот день Международным женским днем ​​(International women's Day).

Кто придумал 8 марта: несколько основных версий

Международный женский день, 8 марта, возник после демонстраций женщин за равные права с мужчинами / pixabay.com

Существует сразу три основные версии того, кто придумал Международный женский день 8 марта.

По первой версии, в 1910 году с Кларой Цеткиной и Розой Люксембург во время Второй международной конференции в Копенгагене встретились американские социалисты. Именно там и было решено ввести столь важный для женщин праздник. Правда, называлось оно по-другому: Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие с мужчинами. Однако дату 8 марта для празднования выбрали не сразу. Первоначально в Европе все мероприятия проводились 19 марта.

По второй версии Международный женский день возник после демонстраций текстильниц, которые проходили на территории США, особенно в Нью-Йорке. Они требовали улучшения условий труда, а также увеличения заработной платы, чтобы она сравнялась с мужской. С 8 марта 1910 года праздник был введен в Америке, а затем он распространился по другим странам мира. Однако эта версия не объясняет, почему выбрали эту дату.

По третьей версии, которая достаточно интересна, Клара Цеткин и Роза Люксембург выбрали 8 марта для празднования Международного женского дня, потому что эта цифра напоминает женские формы.

8 марта: традиции празднования праздника женщин в Украине и мире

8 марта на Международный женский день в Украине традиционно поздравляют женщин и дарят букеты цветов, подарки / pixabay.com

В Украине 8 марта традиционный выходной, поэтому праздник принято праздновать в семейном кругу или с друзьями. Мужчины обязательно уделяют внимание каждой женщине в своей жизни и дарят подарки или цветы бабушкам, мамам, сестричкам, женам и дочерям. 8 марта отовсюду звучат тосты и комплименты.

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А как празднуют 8 марта в других странах мира? В Польше и Германии выходной день не делают. Но мужчины обязательно несут своим родным и знакомым женщинам букеты цветов. В Литве 8 марта считается праздником прихода весны, который ассоциируется с любовью и красотой женщин. Однако среди литовцев существует немало противоположных мнений по поводу самого Международного женского дня. Многие женщины не видят смысла в праздновании этого праздника, ведь он связан с советскими временами.

А в Италии 8 марта мужчин ни в коем случае не пускают в женскую компанию. Именно так итальянки празднуют день солидарности и независимости от представителей сильного пола. В Греции же на 8 марта женщины традиционно обливают мужчин водой, пользуясь своей временной властью.