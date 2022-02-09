8 марта 2022 года: как будем отдыхать в Украине, какие рабочие дни переносятся

8 марта 2022 года: сколько украинцы будут отдыхать на Международный женский день? / Pexels

Хотя за окном последний месяц зимы, украинцы уже думают о выходных, которые ждут нас в марте. Как мы будем отдыхать на Международный женский день, который отмечают 8 марта 2022 года, читайте в материале ТСН.ua.

В 2022 году многие государственные праздники выпадают на дни, которые находятся близко к субботе или воскресенью. В таких случаях празднование часто растягивается, а выходные переносят, чтобы можно было отдохнуть несколько дней подряд. Так было, например, с Новым годом и Рождеством Христовым, когда у украинцев было сразу 3 праздничных выходных подряд. Международный женский день 8 марта 2022 порадует нас еще больше.

Выходные на 8 марта 2022 года: как мы будем праздновать и отдыхать

2022 года Международный женский день (8 марта) приходится на вторник. Как сообщил ранее на странице своего Telegram-канала Алексей Гончаренко, украинское правительство порекомендовало работодателям перенести рабочий день с понедельника (7 марта) на субботу (12 марта).

Таким образом, украинцы смогут отдохнуть 4 дня: 5, 6, 7 и 8 марта. Правда, потом дополнительный выходной придется отработать, а потому выходным будет только воскресенье, 13 марта 2022 года.

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