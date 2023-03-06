8 марта в Украине и мире: что на самом деле означает этот праздник и почему он не о "женственности и красоте"

В преддверии 8 марта социальные сети заполняют клише вроде "Праздник весны, красоты и женственности". Но, на самом деле, у них нет ничего общего с Международным женским днем, который еще называют Днем борьбы за права женщин. Читайте в материале ТСН.ua, что это за праздник и как его празднуют в разных странах.

Международный день женщин: как появился праздник, который сегодня приходится на 8 марта

Начиная с середины XIX века в разных странах мира проходили митинги и забастовки женщин. Именно они и стали предпосылкой для 8 марта. В этот день 1857 года работницы фабрик в Нью-Йорке вышли на демонстрацию за женские права. Они хотели получить равную оплату труда с мужчинами и пониженный рабочий день (с 16 до 10 часов). Активистки также пытались привлечь внимание общества к вопросам получения женщинами образования, возможности голосовать и улучшения условий труда. Благодаря этим демонстрациям по всему миру стали появляться женские профсоюзы. А еще в универмаге на работу впервые взяли девушку.

Спустя более полувека (28 февраля 1908 года) опять же в Нью-Йорке проходит еще один митинг работниц. Тогда на улицах города собралось более 15 тысяч женщин. Через два года после этого в Копенгагене прошла вторая Международная конференция работающих женщин (Second International Conference of Working Women). В это время лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) и активистка Роза Люксембург выдвинули идею праздновать Международный женский день на мировом уровне. Главной целью праздника женщины назвали борьбу за права женщин.

В социалистических странах эту идею поддержали. Но праздник сначала приходился на конец февраля. Только в 1975 году в ООН официально объявили праздновать Международный женский день или День борьбы за права женщин именно 8 марта. Тогда же было предложено государствам внести этот день в календарь своих праздников, согласно их обычаям и традициям.

Почему в Украине 8 марта дарят цветы, а не проводят демонстрации за равные права

Почему же в современной Украине празднование Международного женского дня сводится к подаркам, а не к борьбе за права женщин? К сожалению, история умалчивает, когда и почему на смену ходам и демонстрациям пришла букетно-конфетная традиция празднования 8 марта. Некоторые считают, что главная причина сознательной и последовательной политики Советского Союза, где, несмотря на видимость поддержки права женщин, уже в 30-х годах отменили все женские отделы, которые занимались образованием, агитацией и помогали бороться за права женщин. Постепенно даже с открыток исчезла основная тематика праздника, а ее заменили воспеванием весны, женской красоты, материнства и т.д. Этим праздник стал больше похож на День матери в других странах.

В последние годы, к счастью, начал постепенно возрождаться истинный смысл этого праздника. Содействуют этому разнообразные программы международных и общественных организаций.

8 марта в мире: как и где празднуют

8 марта в мире / Фото: pixabay.com

Хотя Международный женский день был основан для того, чтобы расширить права и возможности женщин, но в разных странах мира его празднуют по-разному.

Израиль. На государственном уровне в этой стране Международный женский день не отмечается, поэтому он не является выходным днем. Однако популярность у израильтян свято завоевывает с каждым годом. Интересно, что дата празднования совпадает с еврейским праздником Пурим, а в его истории важную роль сыграла именно женщина по имени Эстер.

США. Весь март в этой стране посвящен женщинам. В феврале 1980 тогдашний президент Джимми Картер даже объявил неделю 8 марта Национальной неделей женской красоты. По всей стране в школах проходят лекции о гендерном равенстве. Также ежегодно президент США издает речь в честь Международного женского дня. В течение всего месяца американцы вспоминают о достижениях своих соотечественниц.

Италия. Международный женский день называется La Festa della Donna. Женщин поздравляют яркими цветами мимозы, которые в этой стране считаются символом чувственности и силы. Также в подарок добавляют сладкие торты или традиционные бисквиты с цитрусовым ликером и кремом, которые имеют форму цветов.

Китай. В этой стране праздник стал национальным еще в 1949 году. Во многих компаниях 8 марта сокращен рабочий день. В Китае принято дарить близким женщинам цветы и разные подарки. Поэтому бренды часто создают специальные кампании по привлечению покупателей. Интересно, что в канун Международного дня женщин в Китае празднуют День девочек, посвященный достижениям школьниц и студенток.

Германия. 24 января 2019 здесь проголосовали за то, чтобы 8 марта, которое здесь называют Frauentag, стало государственным праздником. Однако оно таково только для столицы страны — Берлина.

Великобритания. В этой стране 8 марта используют как возможность повысить осведомленность населения о политических и социальных проблемах, связанных с женщинами. В этот день проводятся различные лекции, выступления, концерты и другие мероприятия, во время которых часто собирают средства для благотворительных организаций, отстаивающих права женщин.

Испания. Здесь феминистки проводят День женского протеста. Проходят демонстрации и митинги, на которых публично выражают свое недовольство. Так, в 2018 году более 5 миллионов женщин провели 8 марта 24-часовую забастовку в знак протеста против неравенства в оплате труда, гендерной дискриминации, насилия в семье.

Вьетнам. В этой стране празднование 8 марта отличается особой серьезностью. Все потому, что во Вьетнаме еще 2 тысячи лет назад существовал праздник в честь сестер Чинг, мужественно защищавших свою родину. Сегодня эти два праздника тесно переплелись.

Уганда. Интересно, что празднуют Международный женский день и в Уганде. Здесь празднования переплелись с традициями предков. У местных жителей существует легенда, согласно которой 8 марта одна из женщин ударила бога деревянной палкой. Из-за гнева бога в стране образовался дефицит воды и покраснела земля. Поэтому в Уганде на Международный женский день женщины одевают как можно больше ярких украшений и устраивают танцы, чтобы забыть о своих повседневных проблемах.

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