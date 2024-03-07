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8 Марта в Украине: как общество относится к празднованию Международного женского дня — опрос

8 Марта в Украине: как общество относится к празднованию Международного женского дня — опрос

Фото: pixabay.com

Отношение граждан к празднику 8 Марта ухудшилось.

В Украине ухудшилось отношение к Международному женскому дню 8 марта. Популярность праздника в последние годы постоянно уменьшается.

Об этом говорится в исследовании, обнародованном Киевским международным институтом социологии.

Как говорится в исследовании, созданном на основе опроса украинцев, отношение граждан к празднику 8 Марта ухудшилось. В последние годы его популярность системно уменьшается.

© Киевский международный институт социологии
Фото: Киевский международный институт социологии

"Если еще в 2017 году этот праздник был одним из самых любимых и его отмечали как любимое – примерно половина населения (49%), то сейчас – только каждый пятый (21%)", – рассказали в институте социологии.

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Напомним, что в канун 8 Марта социальные сети заполняют рекламы о "Празднике весны, красоты и женственности". Но на самом деле у них нет ничего общего с Международным женским днем, который еще называют Днем борьбы за права женщин.

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