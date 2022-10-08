8 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

8 октября 2022 – суббота. 227-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 84 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
8 октября – День юриста в Украине. Профессиональный праздник, касающийся каждого, кто тем или иным образом связан с юридической деятельностью. В этот день принято приветствовать адвокатов, судей, юристов, юрист-консультантов, прокуроров, следователей и нотариусов.
Также 8 октября — Всемирный день мигрирующих птиц. Этот праздник имеет две даты – он приходится на вторую субботу мая и вторую субботу октября. В 1906 г. была принята Международная конвенция по охране птиц. А праздник утвердили в 2006 году с целью улучшить условия существования всех мигрирующих птиц.
А еще 8 октября — Международный день африканских пингвинов. Праздник каждый год приходится на вторую субботу октября. В Африке существует только один вид пингвинов, тогда как в южном полушарии их 17. Птицы любят делать гнезда на небольших островках близ материка.
8 октября – Международный день Пинотажа. Каждый год приходится на вторую субботу октября. Пинотаж – один из сортов винограда, который был выведен в Южной Африке. Его используют для создания вина с мягким вкусом.
Также 8 октября — Всемирный день осьминога. Дату празднования выбрали совсем не случайно. Название "октябрь" на английском языке звучит как "October", а слово осьминог как "Octopus". Оба слова произошли от латинского "восемь" ("octo"). Интересно, что осьминоги живут на нашей планете уже более 300 миллионов лет. Они появились еще до динозавров и смогли пережить этих гигантских существ.
А еще 8 октября – Международный день подиатрии. День выбрала Международная федерация подиатров. А дату ввели с целью показать людям, что нужно хранить ноги и стопы здоровыми. От этого может зависеть функциональность всего организма. Подиатрия – наука, занимающаяся здоровьем стоп.
8 октября — Европейский день донорства и трансплантации органов. Праздник был введен Советом Европы в 1996 году и каждый год приходится на вторую субботу октября. Трансплантацией называют пересадку или приживление тканей, клеток, целых органов человека (животных) к другому человеку. Донорство – добровольная сдача крови, органов или тканей.
Также 8 октября — Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. Каждый год приходится на вторую субботу октября. Организатором события стал Всемирный альянс учреждений, предоставляющих такие услуги. Паллиативная помощь как направление медицины появилась в 1982 году. В Украине же первые хосписы открыли в 1996 году.
Какой сегодня, 8 октября, церковный праздник
8 октября в церковном календаре – день памяти преподобной Ефросинии Александрийской. Родилась святая в начале V века в семье знатных родителей в Александрии. Ее мать умерла очень рано, поэтому девочку воспитывал отец Пафнутий. Он был христианином, посещал монастырь. Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, отец решил выдать дочь замуж. Но девушка стремилась к монашеской жизни. Она тайно приняла постриг от странствующего монаха, а затем покинула родительский дом.
Именины: как назвать ребенка, который родился 8 октября
Какие сегодня именины: Евгений, Герман, Николай, Максим, Прохор, Павел, Сергей, Роман, Таисия.
Талисманом человека, рожденного 8 октября является сердолик. Этот камень был известен человечеству еще в древности. Существует немало поверий, связанных с его мифическими и магическими свойствами. Издавна верили, что он является символом материнства и женщин.
В этот день родились:
- 1871 год — украинский спортсмен-борец Иван Поддубный;
- 1916 год — украинский живописец-пейзажист импрессионистического толка Олекса Булавицкий;
- 1934 год — украинский языковед Александра Белая;
- 1944 год – украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог Лесь Герасимчук.
Что нельзя делать в этот день
- Не следует поднимать найденные предметы.
- Запрещается сегодня есть мясо.
- Не отказывайте нуждающимся в помощи.
- Лучше выглядеть аккуратно и чисто.
Народные приметы и традиции на 8 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: именно с этого дня начинаются холода (по мнению наших предков);
- увидели снегуров – ждите снегопада;
- с деревьев опали еще не все листья — зима еще не скоро придет;
- недалеко от дома села ворона – ждите несчастья.
В народе 8 октября называли Сергей-курник. В этот день наши предки начинали резать кур и выставлять их на продажу. Также активно рубили и квасили капусту.
Погода на сегодня, 8 октября
Сегодня, 8 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе пасмурно, но с прояснениями, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +20 днем и +10 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +18 днем и +12 ночью.
Памятные даты 8 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 октября:
- 1085 год – в Венеции освящают Собор Святого Марка;
- 1596 год — подписывают Берестейскую унию, создают греко-католическую Церковь;
- 1886 год — харьковская городская публичная библиотека принимает первых посетителей;
- 1895 год – прояпонский переворот в Сеуле, убивают королеву Мин;
- 1896 год — впервые опубликовали индекс Доу-Джонса, который становится главным показателем ситуации на американских биржах;
- 1914 год — впервые во время Первой мировой войны применяют бомбардировочную авиацию;
- 1918 год — польский регентский совет провозглашает независимость Королевства Польша;
- 1938 год – в Ужгороде создают первое правительство автономного Закарпатья;
- 1941 год – немецкая армия выходит к Азовому морю;
- 1942 год — в Почаеве подписывают Акт об объединении Украинской автокефальной православной церкви и Автономной православной церкви;
- 1945 год – инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер получает патент на микроволновку;
- 1967 год — спецотряд боливийской армии берет в плен Эрнесто Че Гевару;
- 1977 год — Организация Украинского освободительного фронта проводит в Нью-Йорке мотопоход под лозунгом "Против порабощения Украины московским коммунизмом";
- 1991 год — Верховная Рада Украины принимает закон о гражданстве Украины;
- 1993 год — Украина начинает спецоперацию по эвакуации грузинских беженцев из Абхазии;
- 1996 год — В Мадриде министры иностранных дел Украины и Испании подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.