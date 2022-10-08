8 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

8 октября 2022 – суббота. 227-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 84 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

8 октября – День юриста в Украине. Профессиональный праздник, касающийся каждого, кто тем или иным образом связан с юридической деятельностью. В этот день принято приветствовать адвокатов, судей, юристов, юрист-консультантов, прокуроров, следователей и нотариусов.

Также 8 октября — Всемирный день мигрирующих птиц. Этот праздник имеет две даты – он приходится на вторую субботу мая и вторую субботу октября. В 1906 г. была принята Международная конвенция по охране птиц. А праздник утвердили в 2006 году с целью улучшить условия существования всех мигрирующих птиц.

А еще 8 октября — Международный день африканских пингвинов. Праздник каждый год приходится на вторую субботу октября. В Африке существует только один вид пингвинов, тогда как в южном полушарии их 17. Птицы любят делать гнезда на небольших островках близ материка.

8 октября – Международный день Пинотажа. Каждый год приходится на вторую субботу октября. Пинотаж – один из сортов винограда, который был выведен в Южной Африке. Его используют для создания вина с мягким вкусом.

Также 8 октября — Всемирный день осьминога. Дату празднования выбрали совсем не случайно. Название "октябрь" на английском языке звучит как "October", а слово осьминог как "Octopus". Оба слова произошли от латинского "восемь" ("octo"). Интересно, что осьминоги живут на нашей планете уже более 300 миллионов лет. Они появились еще до динозавров и смогли пережить этих гигантских существ.

А еще 8 октября – Международный день подиатрии. День выбрала Международная федерация подиатров. А дату ввели с целью показать людям, что нужно хранить ноги и стопы здоровыми. От этого может зависеть функциональность всего организма. Подиатрия – наука, занимающаяся здоровьем стоп.

8 октября — Европейский день донорства и трансплантации органов. Праздник был введен Советом Европы в 1996 году и каждый год приходится на вторую субботу октября. Трансплантацией называют пересадку или приживление тканей, клеток, целых органов человека (животных) к другому человеку. Донорство – добровольная сдача крови, органов или тканей.

Также 8 октября — Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. Каждый год приходится на вторую субботу октября. Организатором события стал Всемирный альянс учреждений, предоставляющих такие услуги. Паллиативная помощь как направление медицины появилась в 1982 году. В Украине же первые хосписы открыли в 1996 году.

Какой сегодня, 8 октября, церковный праздник

8 октября – день памяти преподобной Ефросинии Александрийской / Фото: pixabay.com

8 октября в церковном календаре – день памяти преподобной Ефросинии Александрийской. Родилась святая в начале V века в семье знатных родителей в Александрии. Ее мать умерла очень рано, поэтому девочку воспитывал отец Пафнутий. Он был христианином, посещал монастырь. Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, отец решил выдать дочь замуж. Но девушка стремилась к монашеской жизни. Она тайно приняла постриг от странствующего монаха, а затем покинула родительский дом.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 октября

Какие сегодня именины: Евгений, Герман, Николай, Максим, Прохор, Павел, Сергей, Роман, Таисия.

Талисманом человека, рожденного 8 октября является сердолик. Этот камень был известен человечеству еще в древности. Существует немало поверий, связанных с его мифическими и магическими свойствами. Издавна верили, что он является символом материнства и женщин.

В этот день родились:

1871 год — украинский спортсмен-борец Иван Поддубный;

1916 год — украинский живописец-пейзажист импрессионистического толка Олекса Булавицкий;

1934 год — украинский языковед Александра Белая;

1944 год – украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог Лесь Герасимчук.

Что нельзя делать в этот день

Не следует поднимать найденные предметы.

Запрещается сегодня есть мясо.

Не отказывайте нуждающимся в помощи.

Лучше выглядеть аккуратно и чисто.

Народные приметы и традиции на 8 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: именно с этого дня начинаются холода (по мнению наших предков);

увидели снегуров – ждите снегопада;

с деревьев опали еще не все листья — зима еще не скоро придет;

недалеко от дома села ворона – ждите несчастья.

В народе 8 октября называли Сергей-курник. В этот день наши предки начинали резать кур и выставлять их на продажу. Также активно рубили и квасили капусту.

Погода на сегодня, 8 октября

Сегодня, 8 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе пасмурно, но с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +20 днем и +10 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +18 днем и +12 ночью.

Памятные даты 8 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 октября: