8 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

8 сентября 2022 года – четверг. 197-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 114 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

8 сентября — Международный день солидарности журналистов. Праздник был утвержден в 1958 году во время 4-го собрания профильной организации. Международная организация журналистов – старейшая и самая масштабная журналистская ассоциация в мире. Дату выбрали в честь Юлиуса Фучика. Он был театральным и литературным обозревателем, журналистом, активным деятелем коммунистической партии из Чехословакии. В 1942 году его арестовало гестапо и 8 сентября следующего года казнили.

Также 8 сентября – День извинений (Pardon Day). Праздник был основан в США в 1974 году. В этот день избранный президент Джеральд Форд издал прокламацию, провозглашавшую прощение президента Ричарда М. Никсона за проступки в Вотергейском скандале.

А еще 8 сентября – День физиотерапевта. Ввели его в 1951 году по инициативе Международной конфедерации физиотерапии. Украина стала членом этой организации в 2010 году.

8 сентября – День медсестры отделений детской гематологии и онкологии. Приблизительно тысячи детей ежегодно в Украине получают диагноз онкология. Из них 58% – гематологические заболевания, а 42% – онкологические. Труд медицинских сестер при такой статистике сложно переоценить. Каждый день они сталкиваются со страшными заболеваниями и работают с маленькими пациентами.

Также 8 сентября — Международный день грамотности. Праздник был основан ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание общественности к важной проблеме – большое количество людей в мире живут без базовых навыков письма и чтения. Случилось это в 1966 году.

Какой сегодня, 8 сентября, церковный праздник

8 сентября – день памяти святых мучеников Натальи и Адриана / Фото: commons.wikimedia.org

8 сентября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Натальи и Адриана. Они жили в начале IV века в Никодимии и пострадали за свою веру во Христа. Наталья родилась в благочестивой христианской семье, но вышла замуж за язычника Адриана. В конце концов мужчина сам поверил в Бога. А когда происходили гонения христиан супруги оказались в тюрьме.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 сентября

Какие сегодня именины: Виктор, Адриан, Юрий, Петр, Дмитрий, Роман, Мария, Наталья.

Талисманом человека, рожденного 8 сентября является жемчуг. С астрологической точки зрения этот камень не приносит счастья своему владельцу. Однако еще в древности жемчуг считался символом молодости и долголетия.

В этот день родились:

1896 год — украинский писатель времен Расстрелянного Возрождения Александр Соколовский;

1897 год – украинский композитор во Франции, скрипач и художник Ефим Голышев;

1898 год — украинская актриса театра и кино Наталья Ужвий;

1913 год – украинский политический, военный и общественный деятель Петр Войновский;

1916 год – украинский архитектор Григорий Слуцкий;

1928 год – украинский писатель Василий Сологуб;

1931 год – украинский художник Александр Ивахненко;

1947 год – украинский оперный певец Николай Шопша;

1953 год — оперная певица, народная артистка Украины Лидия Забелястая;

1963 год – кинорежиссер, сценарист, продюсер Вадим Перельман;

1970 год — американская певица и автор песен, украинка по национальности Нико Кейс.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит ходить босиком по росе, потому что за ногу может схватить нечистая сила.

Не жалуйтесь и не злословьте.

Народные приметы и традиции на 8 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: утром заморозки – зима будет ранней;

листья из березы и дуба еще не опали — будет суровая зима;

на рябине мало ягод – ждите сухую осень.

В народе 8 сентября называли Натальи. В этот день традиционно пекли блины и варили кисель — эти блюда считались главными символами праздника. А еще продолжали собирать грибы и закрывать их на зиму.

Погода на сегодня, 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, в Киеве ясно целый день, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове безоблачно только утром, без осадков. В Одессе пасмурно, утром ожидается дождь, который пройдет до середины дня.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +9 ночью. Во Львове +22 днем и +9 ночью. В Харькове +18 и +6 ночью. В Одессе +21 день и +16 ночью.

Памятные даты 8 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 сентября: