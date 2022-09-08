8 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

8 сентября 2022 года – четверг. 197-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 114 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
8 сентября — Международный день солидарности журналистов. Праздник был утвержден в 1958 году во время 4-го собрания профильной организации. Международная организация журналистов – старейшая и самая масштабная журналистская ассоциация в мире. Дату выбрали в честь Юлиуса Фучика. Он был театральным и литературным обозревателем, журналистом, активным деятелем коммунистической партии из Чехословакии. В 1942 году его арестовало гестапо и 8 сентября следующего года казнили.
Также 8 сентября – День извинений (Pardon Day). Праздник был основан в США в 1974 году. В этот день избранный президент Джеральд Форд издал прокламацию, провозглашавшую прощение президента Ричарда М. Никсона за проступки в Вотергейском скандале.
А еще 8 сентября – День физиотерапевта. Ввели его в 1951 году по инициативе Международной конфедерации физиотерапии. Украина стала членом этой организации в 2010 году.
8 сентября – День медсестры отделений детской гематологии и онкологии. Приблизительно тысячи детей ежегодно в Украине получают диагноз онкология. Из них 58% – гематологические заболевания, а 42% – онкологические. Труд медицинских сестер при такой статистике сложно переоценить. Каждый день они сталкиваются со страшными заболеваниями и работают с маленькими пациентами.
Также 8 сентября — Международный день грамотности. Праздник был основан ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание общественности к важной проблеме – большое количество людей в мире живут без базовых навыков письма и чтения. Случилось это в 1966 году.
Какой сегодня, 8 сентября, церковный праздник
8 сентября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Натальи и Адриана. Они жили в начале IV века в Никодимии и пострадали за свою веру во Христа. Наталья родилась в благочестивой христианской семье, но вышла замуж за язычника Адриана. В конце концов мужчина сам поверил в Бога. А когда происходили гонения христиан супруги оказались в тюрьме.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 сентября
Какие сегодня именины: Виктор, Адриан, Юрий, Петр, Дмитрий, Роман, Мария, Наталья.
Талисманом человека, рожденного 8 сентября является жемчуг. С астрологической точки зрения этот камень не приносит счастья своему владельцу. Однако еще в древности жемчуг считался символом молодости и долголетия.
В этот день родились:
- 1896 год — украинский писатель времен Расстрелянного Возрождения Александр Соколовский;
- 1897 год – украинский композитор во Франции, скрипач и художник Ефим Голышев;
- 1898 год — украинская актриса театра и кино Наталья Ужвий;
- 1913 год – украинский политический, военный и общественный деятель Петр Войновский;
- 1916 год – украинский архитектор Григорий Слуцкий;
- 1928 год – украинский писатель Василий Сологуб;
- 1931 год – украинский художник Александр Ивахненко;
- 1947 год – украинский оперный певец Николай Шопша;
- 1953 год — оперная певица, народная артистка Украины Лидия Забелястая;
- 1963 год – кинорежиссер, сценарист, продюсер Вадим Перельман;
- 1970 год — американская певица и автор песен, украинка по национальности Нико Кейс.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит ходить босиком по росе, потому что за ногу может схватить нечистая сила.
- Не жалуйтесь и не злословьте.
Народные приметы и традиции на 8 сентября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: утром заморозки – зима будет ранней;
- листья из березы и дуба еще не опали — будет суровая зима;
- на рябине мало ягод – ждите сухую осень.
В народе 8 сентября называли Натальи. В этот день традиционно пекли блины и варили кисель — эти блюда считались главными символами праздника. А еще продолжали собирать грибы и закрывать их на зиму.
Погода на сегодня, 8 сентября
Сегодня, 8 сентября, в Киеве ясно целый день, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове безоблачно только утром, без осадков. В Одессе пасмурно, утром ожидается дождь, который пройдет до середины дня.
Температура воздуха в Киеве +19 днем и +9 ночью. Во Львове +22 днем и +9 ночью. В Харькове +18 и +6 ночью. В Одессе +21 день и +16 ночью.
Памятные даты 8 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 сентября:
- 70 год — римские войска Тита Флавия получили Иерусалим, уничтожили город и Второй Иерусалимский храм;
- 1296 год — во Флоренции проходит торжественная церемония закладки собора Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Девы Марии с цветком);
- 1504 год — во Флоренции на площади Синьории устанавливают 5-метровую статую "Давид" работы Микеланджело Буонарроти;
- 1522 год — завершается первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана;
- 1529 год — османские войска берут Буду (Королевство Венгрия);
- 1664 год — Новая Голландия, нидерландская колония в Северной Америке (современные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Делавер), полностью переходит под контроль англичан;
- 1760 год – последний французский генерал-губернатор Канады Водрейль сдает Монреаль британцам;
- 1791 год — в парижском Лувре художники впервые выставляют на обзор свои картины;
- 1796 год — Наполеон разбивает австрийцев в битве у Бассано (Ломбардия);
- 1886 год — основывают Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР;
- 1888 год – происходит первый матч Английской футбольной лиги;
- 1914 год — возле села Воля-Высоцкая (теперь Жовковский район, Львовская область) штабскапитан Петр Нестеров совершает первый в истории воздушный таран, во время которого погибает и он, и экипаж австрийского самолета;
- 1919 год — поэт Габриеле д'Аннунцио во главе отряда итальянских националистов захватывает город Фиуме (Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев) и провозглашает его независимой "Республикой Фиуме";
- 1943 год – король Виктор Эммануил III объявляет о капитуляции Королевства Италия перед войсками союзников;
- 1952 год — выходит первое книжное издание повести Эрнеста Хемингвея "Старик и море";
- 1989 год — в Киеве основывают Народный рух Украины за перестройку;
- 1991 год — в Киеве регистрируют самую высокую температуру воздуха 32 °C для этого дня года;
- 1993 год – создают Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО;
- 2005 год — Президент Украины Виктор Ющенко своими указами отправляет в отставку правительство Юлии Тимошенко, а также увольняет с занимаемых должностей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко, главу СБУ Александра Турчинова, президента Национальной телекомпании Украины Тараса Стецькива и главу Государственной таможенной службы Владимира Скомаровского .