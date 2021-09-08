8 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня празднуют неофициальный праздник День извинений.

Какой сегодня день

В среду, 8 сентября, в мире отмечается Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Всемирный день физиотерапии и День извинений.

В Андорре сегодня празднуют Национальный праздник Королевства Андорра и День Богородицы Меритшельской, в Македонии — День независимости (отмечается обретение независимости от Югославии в 1991 году), в Испании — Национальный день волонтера, в США — Национальный день хлеба с финиками и орехами.

Памятные даты 8 сентября

1504 — во Флоренции на площади Синьория установили 5-метровую статую "Давид" работы Микеланджело Буонарроти.

1522 — завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из 5 кораблей Магеллана назад вернулся лишь один — под командой Хуана Элькано. Другая дата, встречающаяся в разных источниках — 6 сентября.

1791 — в парижском Лувре художники впервые выставили свои картины.

1886 — основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР.

1952 — вышло первое книжное издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море".

Эрнест Хемингуэй / medium.com

1993 — создана Всемирная организация городов культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечается как День солидарности городов Всемирного культурного наследия.

Церковный праздник сегодня 8 сентября

8 сентября православная церковь чтит память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря.

Наталья выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан. В Никомидию прибыл император Максимилиан, и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты жестоким пыткам. Адриан был поражен, с каким терпением мученики переносили испытания, и начал расспрашивать их о Боге. В конце концов, он и сам поверил в Христа. Тогда язычники схватили молодого и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталья поспешила к мужу.

Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому пожалеть себя и призвать богов, но мученик отвечал: "Пусть твои боги скажут, какое благодеяние они мне обещают, и тогда я поклонюсь им, а если они не могут говорить, то зачем я буду им кланяться?"

Верная жена до конца была с ним, подбадривая его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана пошла за ним в Царство Небесное.

https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Нельзя самому ходить в лес

Нельзя грустить

Нельзя ездить на лошадях

Нельзя ругаться

Нельзя ходить босиком по земле

Приметы на 8 сентября

В народе 8 сентября называли Натальей Овсянницей и Адрианом Осенним. С этого дня на Руси начинали косить овес. Первый сноп овса обычно несли с песнями в дом и ставили в красный угол — под образы. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами.

Угощение в этот день доставалось также лошадям: им насыпали овса вдоволь. Обращали внимание и на приметы погоды. Холодное утро на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если до этого дня не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.

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Именины 8 сентября

День ангела (именины) сегодня, 8 сентября, празднуют: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

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