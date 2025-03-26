8 тысяч евро за выезд: на Буковине будут судить экс-лесника за переправку уклонистов

Экс-чиновник лесничества перевозил людей к границе и инструктировал, как его пересечь. За это ему грозит до 9 лет тюрьмы.

В Черновицкой области завершено расследование дела против экс-чиновника Тереблечанского лесничества, который организовывал незаконный вывоз военнообязанных за границу.

Об этом сообщило ГБР.

Как установило ГБР, мужчина использовал служебный опыт, чтобы обходить блокпосты. Он знал малоизвестные маршруты к границе, перевозил клиентов собственным автомобилем, а потом объяснял, как пешком пересечь государственную границу. За эти услуги он брал с них по 8 тысяч евро.

Подозреваемого вместе с двумя военнообязанными задержали пограничники 29 августа 2024 года. После объявления подозрения лесника уволили с должности. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, нардеп Гунько осужден за требование и получение взятки.

Читайте также: