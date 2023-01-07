8 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 8 января, в православном календаре Собор Пресвятой Богородицы. Верующие в этот день чтят память Девы Марии, которая стала Божией Матерью. Христиане вспоминают о том, как семья после рождения младенца убегала в Египет, потому что царь Ирод хотел погубить его.

Также верующие вспоминают этот день и святого Иосифа, который был мужем Девы Марии, а еще святого апостола Иакова, который был братом Спасителя.

В честь памяти святых среди наших предков 8 января существовал народный праздник, носивший название "Бабьи каши".

Церковный праздник 8 января – день памяти священномученика Евфимия

Жил он во время правления византийского царя Константина Багрянородного. Евфимий был епископом Сардейским, а также известным поборником христианской веры. Несколько раз посылали его на дальний остров, ведь правители часто выступали за иконоборчество, против которого он сражался.

В последний раз его отослали на остров Крит, где долго и тяжело мучили. Евфимий не выдержал пыток и умер мученической смертью.

Приметы 8 января

Народные приметы 8 января / Фото: Pexels

снег начал липнуть в руки – ждите теплую погоду;

северный ветер до сильных морозов;

поют птицы на заморозки ночью;

собираются в стаи вороны — будут метели.

Что завтра нельзя делать

Очень важно отказаться от физической работы 8 января, особенно если она тяжелая и грязная. Не стоит ссориться с родными, потому что можно надолго застрять в этом конфликте. По народным поверьям лучше не покупать в этот день веревку, потому что можно навлечь на себя беду. Не варите и не пейте кисель, потому что дома появится мертвец.

Что можно делать завтра

В народе 8 января называли "Бабьи каши" или "Повитухи". Так в старину называли женщин, которые помогали родить ребенка. Считалось, что повитуха должна быть тихой и доброй, не сварливой. Зачастую выбирали женщин с темным цветом глаз. 8 января ходили в гости к повитухам, приносили угощение. Также пытались выбросить из дома весь хлам, чтобы пришло на его место счастье. А чтобы ребенок рос здоровым и счастливым, 8 января поднимали его над головой и молились к святым, прося защиты.

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