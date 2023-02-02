80% больниц в Запорожской области оккупанты превратили в военные госпитали — Федоров

Сегодня примерно 80% всех больниц на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватили и превратили в свои военные госпитали, где лечат раненых солдат РФ.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала FREEДОМ.

"Ответ очевиден: количество потерь на Запорожской линии фронта не сотни, это тысячи. Привозят в фургонах пачками как двухсотых, так и трехсотых в разные больницы, сортировку осуществляют прямо в палисадниках этих больниц. Это Токмак, Днепрорудное, Васильевка и Мелитополь", – сказал Федоров.

По его словам, поэтому местные жители не могут получить медицинскую помощь, из-за чего им нужно ехать, в лучшем случае, в Мелитополь.

"Сегодня в городской больнице Мелитополя из 180 коек занято более 200 коек, расставлены дополнительные койки. Потому что россияне также используют нашу больницу частично как базу для себя, они привозят туда ненадолго своих раненых военных, оказывают в пределах нескольких часов какую-то помощь и забирают из оттуда. К тому же накладывается и то, что медикаментов в аптеках нет или они очень дорогие, ассортимент очень маленький. В больницах даже физиологического раствора сегодня нет", — подчеркнул Федоров.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на оккупированных территориях российские военные размещают своих раненых солдат на лечение во всех местных медицинских учреждениях, даже в родильных отделениях. Поэтому беременные женщины не могут получать необходимую помощь. Так, смертность рожениц и новорожденных на этих территориях выросла втрое по сравнению с аналогичными показателями до начала российской военной агрессии.

Читайте также: