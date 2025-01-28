80-летняя бабушка спасла котика, а сосед зверски придавил его дверью: женщина просит о помощи

80-летняя бабушка-переселенка из Желтых Вод, что на Днепропетровщине, просит о помощи, чтобы спасти котика Максика. Женщина нашла его на мусорнике, обмотанном скотчем и заботилась о нем. А недавно ее сосед зверски придавил кота дверью.

Об этом рассказали зоозащитники на странице happy_animals_ru в тикток.

“Вчера к нам подошла бабушка и попросила о помощи. Ей 80 лет, переселенка, которая уже три года живет в детском саду в нашем городе. Она привезла с собой кошку, но позже в Желтых Воде нашла обмотанного скотчем котенка на мусорнике. С тех пор она заботилась о коте. Его назвали Максиком. К сожалению, несколько дней назад соседи сообщили бабушке, что сосед зверски придавил Максика дверью. После этого коту стало очень плохо – он не мог встать, постоянно плакал”, – пишут на странице.

Бабушка, которая сама борется с онкологией и передвигается с помощью костылей, попросила вылечить кота.

“Мы взяли кота и отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас он находится в тепле, под наблюдением врачей, в платном стационаре. У него травмы тела и он сильно ослаблен, но в понедельник его кровь отправят на анализы для установления точного диагноза и начала эффективного лечения. Мы надеемся полностью вылечить кота и найти ему семью. Мы будем бесконечно благодарны за любую поддержку”, – рассказывают зоозащитники и добавляют, что бабушка, к сожалению, не в состоянии заботиться о коте и попросила найти ему нового любящего владельца.

Реквизиты для помощи котику и бабушке:

Монобанка (IBAN UA 83 322001 00000 2620 7351 7634 18)

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