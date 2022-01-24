80 тонн американского оружия: в Украину прибыла военная помощь от США

Речь идет о 80 тоннах оружия.
В Украину уже прибыли вторая часть военной помощи от Соединенных Штатов Америки.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 24 января.
О каком именно вооружении речь пока не уточняется. К слову, первая партия в 90 тонн, прибывшая на прошлой неделе, содержала летальное оружие. Все это Вашингтон предоставил в пределах 200-миллионной помощи, одобренной президентом США.
"Вторая птичка в Киеве. Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США. Это еще не конец", – рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Кстати, как сообщает издание The New York Times, Джо Байден на фоне российской агрессии рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и авиации в странах Балтии и Восточной Европы. Решение глава Белого Дома должен принять уже на этой неделе.
Между тем, Эстония также подготовила к отправке в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. В украинском Минбороны уже отреагировали на предоставление вооружения.
Как сообщалось, Германия отказывается поставлять оружие в Украину, а также блокирует этот вопрос по Эстонии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование в отношении таких действий Берлина.
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