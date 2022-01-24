80 тонн американского оружия: в Украину прибыла военная помощь от США

Речь идет о 80 тоннах оружия.

В Украину уже прибыли вторая часть военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 24 января.

О каком именно вооружении речь пока не уточняется. К слову, первая партия в 90 тонн, прибывшая на прошлой неделе, содержала летальное оружие. Все это Вашингтон предоставил в пределах 200-миллионной помощи, одобренной президентом США.

"Вторая птичка в Киеве. Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США. Это еще не конец", – рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

В Украину уже прибыла вторая часть военной помощи от Соединенных Штатов

Кстати, как сообщает издание The New York Times, Джо Байден на фоне российской агрессии рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и авиации в странах Балтии и Восточной Европы. Решение глава Белого Дома должен принять уже на этой неделе.

Между тем, Эстония также подготовила к отправке в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. В украинском Минбороны уже отреагировали на предоставление вооружения.

Как сообщалось, Германия отказывается поставлять оружие в Украину, а также блокирует этот вопрос по Эстонии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование в отношении таких действий Берлина.

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