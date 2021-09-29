80-я годовщина: в Украине 29 сентября чтят память жертв Бабьего Яра

Во время Второй мировой войны в Украине погибло 1,5 миллиона евреев.

Сегодня 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.

Именно в этот день в 1941 году начались массовые расстрелы еврейского населения Киева. Это почти 34 тысячи человек. Оккупационные власти Третьего рейха не жалела ни старых — ни молодых, ни женщин — ни детей.

Сегодня, в день скорби, ровно в полдень минутой молчания вся Украина почтит память расстрелянных в Бабьем Яру. На месте мемориального комплекса уже с самого утра начнутся памятные мероприятия. А вечером там все желающие независимо от вероисповедания смогут принять участие в межконфессиональном молебне.

Новости Украины: годовщина трагедии - в полдень минутой молчания почтят жертв Бабьего Яра

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