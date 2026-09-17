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800 из 800: только двое выпускников в Украине получили максимальный результат НМТ — где будут учиться
Всего в 2026 году 4002 участника НМТ получили максимальные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету.
В 2026 году только два выпускника со всей Украины получили максимальный результат национального мультипредметного теста (НМТ) — по 800 баллов за все четыре предмета. Это Юрий Гащук и Иван Прудько из Черниговской области.
Куда вступили школьники с рекордным результатом, рассказывает Obozrevatel.
Где будут учиться рекордсмены НМТ
Юрий Гащук стал студентом Национального университета «Львовская политехника». Он избрал Институт химии и химических технологий.
Другой выпускник Иван Прудько окончил Нежинский лицей при НИУ имени Николая Гоголя. После школы он поступил в Киевскую школу экономики, где будет учиться по программе «Экономика и обширные данные». Сам выпускник признавался, что не ожидал получить столь высокий результат.
4002 поступающих получили по 200 баллов
Всего в 2026 году 4002 участника НМТ получили максимальные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Это самый высокий показатель за три года проведения тестирования.
Из них:
3712 поступающих получили 200 баллов по одному предмету;
260 — по двум предметам;
28 — сразу из трех;
только два — из всех четырех предметов.
Больше максимальных результатов зафиксировали по английскому языку — 2194. Еще 1152 участника получили 200 баллов по математике, а 366 — по истории Украины.
Как изменились результаты за год
Для сравнения, в 2025 г. максимальный результат хотя бы по одному предмету получили 2745 участников.
Тогда 2459 поступающих набрали 200 баллов по одному предмету, 252 — по двум, 31 — по трем, а трое выпускников смогли получить максимальные баллы по всем четырем предметам.
Таким образом, в 2026 году количество 200-балльщиков возросло, однако выпускников с максимальным результатом по всем четырьмя предметам стало меньше — двое по сравнению с тремя годами ранее.
Напомним, Министерство образования и науки назвало самые популярные специальности и университеты 2026 года.