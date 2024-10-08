"8000 долларов за выезд из Украины": в Сумской области разоблачили основателей благотворительной организации

Фигуранты также привлекли одного из волонтеров в незаконную схему.
Учредители одной из благотворительных организаций в Сумах помогали незаконно уехать за пределы Украины. За услуги они брали 8000 долларов или 500 евро за волонтерское удостоверение с отсрочкой от призыва на полгода.
Об этом сообщили в полиции Сумской области.
По данным следствия, основатели благотворительной организации решили обогатиться благодаря получению неправомерной выгоды от продажи удостоверений волонтеров.
"С целью предоставления ценности таким удостоверениям подозреваемые указывали в документах недостоверную информацию о бронировании лиц как волонтеров, в связи с предоставлением фондом услуг необходимых для Вооруженных Сил Украины ", — говорится в сообщении.
К незаконной деятельности фигуранты также привлекли волонтера, с которым поддерживали доверительные отношения. Он становился посредником между "клиентами" и устроителями незаконной схемы. Цена одного такого удостоверения варьировала от 450 до 600 евро.
Впоследствии директор благотворительной организации желал еще большего систематического обогащения.
"В этот раз, кроме жены, подозреваемый привлек к воплощению замысла другого волонтера, который должен был подыскивать желающих воспользоваться незаконными услугами. Стоимость содействия в перемещении через государственную границу злоумышленники оценили в 8 000 долларов ", — добавили в сообщении.
Всем четырем фигурантам сообщили о подозрении.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные ) мероприятия на территории г. Сумы.