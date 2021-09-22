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82% украинцев заметили прогресс "Большой стройки" Зеленского на дорогах

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82% украинцев заметили прогресс "Большой стройки" Зеленского на дорогах

Более половины опрошенных считаеют, что при нынешнем президенте дороги ремонтируют больше, чем во время каденции его предшественников.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос относительно оценки населением модернизации инфраструктуры в Украине. Согласно исследованию, 82% украинцев заметили улучшение состояния дорог и увеличение количества их ремонтов, которые второй год подряд проходят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По мнению 36% опрошенных, наибольшая заслуга в этом принадлежит президенту Владимиру Зеленскому, 33% - местной власти, 8% - Мининфраструктуры или Укравтодору, 2% - Верховной Раде, 1% - премьер-министру.

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64% довольны деятельностью Укравтодора, 29% - нет.

61% считают, что за Зеленского ремонтируют дорог больше, чем за Порошенко, 6% - что наоборот.

"Оценивая качество дорог при обоих каденциях, 45% считают, что дороги являются более качественными при Зеленском, 24% - при обоих, 4% - при Порошенко", - рассказали социологи.

Сравнивая всех президентов, 41% считают, что больше всего дороги ремонтировали при Зеленском, 9% - Порошенко, 7% - Януковичу, 7% - Кучме, 2% - Кравчуку 1% - Ющенко.

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Среди сфер инфраструктуры, где в последнее время проходит модернизация, украинцы лучше всего оценили состояние дорог.

Опрос проводился с 10 по 13 сентября среди украинцев от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя планы программы "Большая стройка", отметил, что инфраструктура — показатель отношения государства к людям.

Дата публикации
Просмотры
404
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