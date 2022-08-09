9 августа 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и основные события

9 августа 2022 – вторник. 167-й день войны России против Украины. 221-й день года. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

9 августа — Международный день коренных народов мира. Праздник был начат в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН в честь первого заседания по вопросу коренных народов (состоялось в 1982 году). Главная цель – показать стремление международного сообщества сохранить права и культуру коренных народов определенной территории.

А еще 9 августа — Международный день коворкинга. Коворкинг – явление, которое очень полезно для повышения эффективности труда. Хотя это и официальный международный праздник, однако никаких особых мер не проводится.

Также 9 августа — Всемирный день книголюбов. Праздник был создан и введен в США и первоначально был неофициальным. Оно носило название День книголюбов (Book Lovers Day), однако впоследствии заинтересованность в нем возросла.

9 августа – День памяти трагедии Нагасаки в Японии. В этот день вооруженные силы США совершили ядерную атаку города Нагасаки (Япония). Было сброшено ядерную бомбу "Толстяк".

9 августа – какой сегодня праздник в церковном календаре

9 августа – день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона / Фото: commons.wikimedia.org

9 августа в церковном календаре – день памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона. Его считают покровителем воинов и врачей. Пантолеон (так звали его до крещения) был известным целителем в городе Никодимии и бывшим учеником известного врача Евфросина. Учился он в языческой школе, однако позже стал посещать христианские собрания. Впоследствии принял крещение и получил новое имя – Пантелеймон.

Памятные даты 9 августа

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 9 августа:

1483 год — открывают Сикстинскую капеллу;

1570 год – происходит битва при Анегаве (Япония): союзные войска Оды и Токугавы разбивают коалиционные силы Адзаи и Асакура;

1620 год — казацкая флотилия Яцка Нероды трогается на Стамбул;

1803 год — впервые демонстрируют пароход, который был изобретен Робертом Фултоном;

1805 год — Австрийская империя, Российская империя и Великобритания создают Третью коалицию против Наполеона;

1842 год — демаркация границы между Канадой и США (так называемый "договор Уэбстера-Эшбертона");

1848 год — на Буковине отменяют крепостное право;

1859 год – американец Натан Эймс получает патент на эскалатор;

1863 год – в Японии вспыхивает инцидент Бункю;

1896 год – разбивается немецкий пионер авиации Отто Лилиенталь;

1910 год – американец Алва Фишер получает патент на электрическую стиральную машину;

1919 год — Великобритания объявляет протекторат над Персией;

1919 год — Киевская группа Армии УНР, возглавляемая Юрием Тютюнником, освобождает от большевиков Жмеринку;

1940 год — завершается строительство железной дороги Берлин-Багдад;

1942 год — британская колониальная администрация арестовывает лидера индийского национально-освободительного движения Магатму Ганди;

1944 год — Уинстон Черчилль прибывает в Неаполь для встречи с лидером югославских партизан Иосифом Броз Тито;

1945 год – взрывается атомная бомба в Нагасаки;

1965 год – Сингапур получает независимость от Малайзии;

1974 год — на грани импичмента и отстранения от должности на фоне скандала Уотергейт, Ричард Никсон становится первым подавшим в отставку президентом Соединенных Штатов;

1990 год – в Саудовскую Аравию для военной операции вторжения в Ирак начинают прибывать американские войска;

1999 год – президент РФ Ельцин отправляет в отставку правительство Сергея Степашина и называет главу ФСБ Владимира Путина своим наследником на президентских выборах.

9 августа: какой сегодня народный праздник

В народе 9 августа называли Пантелеймон-целитель. Этот день был грозовым. Поэтому наши предки не работали на поле, ведь опасались молнии. Сегодня собирали целебные травы, чтобы засушить их на зиму.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 августа

Каковы сегодня именины: Николай, Пантелеймон, Герман, Климентий, Сама, Наум, Анфиса.

9 августа родились:

1895 год — украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор (осуществил первую в мире операцию по пересадке органа человеку) Юрий Вороный;

1919 год — украинское языкознание Татьяна Черторыжская;

1926 год – член молодежной организации ОУН Евгений Грицяк;

1973 год – украинский певец Александр Пономарев;

1976 год – украинская фигуристка Елена Ляшенко.

Погода на 9 августа

9 августа в Киеве облачная погода, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +17 ночью. Во Львове +18 днем и +14 ночью. В Харькове +33 днем и +18 ночью. В Одессе +33 днем и +22 ночью.