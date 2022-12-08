9 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 9 декабря, в православном календаре день памяти святого Алипия. Жил он в конце VI — начале VII века. По легенде, когда он родился, комнату озарил ослепительный свет. Поэтому его родители сразу поняли, что у них появился благословенный ребенок. Алипий рано остался без отца, а мать решила всю себя посвятить сыну. Когда истек период кормления, она привела мальчика к святому Феодору и попросила, чтобы тот научил его служить Богу.

Алипий сразу нашел свое место в храме, а впоследствии рукоположился на диакона. Ему всегда нравилась публичная жизнь, поэтому парень решил уйти в пустыню. Однако он был настолько популярен среди верующих, так те последовали за ним и заставили вернуться назад. Тогда предстали перед Алипием Ангелы и сказали, что он должен стать подлинным примером для других.

Позже Алипий все же поселился отшельником у пещеры, сломав в ней языческого идола и установив на его место креста. Люди шли сюда к святому, чтобы получить совет, помощь. Впоследствии он основал здесь мужской и женский монастыри. Однако, суждено святому умереть в страшных мучениях по болезни, поразившей ноги.

Церковный праздник 9 декабря / Фото: facebook.com

Также верующие празднуют день Георгия Победоносца. Обычно этому святому молятся о защите семейного очага и домашних животных. Родился Георгий в Каппадокии в III веке. К этому времени эта территория принадлежала Римской империи. Он был сыном земледельца, даже его имя с греческого переводится как "хлебороб". Семья была христианской и глубоко верила в Бога. Отец умер рано мученической смертью, поэтому мать воспитывала сына сама. В юном возрасте Георгий вступил в римское войско и даже получил отличия за боевую славу от самого императора Диоклетиана.

Хотя Диоклетиан и был хорошим правителем, оставался верным языческим богам. Он обращался жестоко с христианами, желая возродить в империи идолопоклонство. Георгий узнал это и уже приготовился встретить смерть. Отдал свое имущество бедным, отпустил на свободу рабов. Пошел к императору и заявил, что верит в Бога и не отступит от своей веры. Долго мучили Георгия, а затем, по требованию жрецов, отрубили голову. Казнули юношу в возрасте 30 лет, 6 мая 303 года.

Среди народа 9 декабря часто называют "Юриевым днем" в честь Георгия Победоносца.

Церковный праздник 9 декабря – день памяти преподобного Иакова

По церковным историям Иаков был отшельником и отличился подвигами в горах, в частности, в Сирии. Не было у него ни кровати, ни крыши, а жил мужчина прямо на свежем воздухе. Шли к нему люди по наставничеству, а Бог даровал Иакову дар чудотворения за стойкость духа и веру. Умер преподобный около 460 года.

Приметы 9 декабря

Народные приметы 9 декабря / Фото: Pexels

на улицах мало снега, значит можно ожидать зеленую траву до мая;

услышали вой волков – зима будет холодной;

9 декабря заморозки — нужно приготовиться к сильным морозам;

в этот день сильная метель указывает на то, что весна придет рано.

Что сегодня нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что 9 декабря нельзя ничего брать в долг, даже пытались отдать все свои долги. Также лучше не отправляться в дальние поездки. Но если этого невозможно избежать, обязательно закажите в храме молебен об удачном и спокойном пути.

Многих верующих интересует не только какой церковный праздник в Украине, но и можно ли работать. Обычно Церковь запрещает работать только по большим праздникам. Потому 9 декабря вы можете заниматься домашней работой.

Что можно делать завтра, 9 декабря

Георгия Победоносца считают покровителем домашнего скота, а потому в этот день наши предки совершали особый обряд: доставали из печи угольки, бросали в воду и давали скоту напиться. Верили, что так она станет здорова и легко переживет зиму.

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