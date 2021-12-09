9 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

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Какой сегодня день
В четверг, 9 декабря, в мире отмечают Международный день памяти жертв преступления геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления и Международный день борьбы с коррупцией.
На Шри-Ланке в этот день празднуют День военно-морского флота, в Перу – День армии, в Танзании – День Независимости.
Памятные даты 9 декабря
- 1905 — во Франции принят закон об обособлении церкви и государства.
- 1909 — создан футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд).
- 1917 — в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.
- 1918 — Директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и восстановила закон о восьмичасовом рабочем дне.
- 1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
- 1953 — американская компания "Дженерал Электрик" объявила об увольнении всех коммунистов.
- 1968 – в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенную им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.
- 1991 – Михаил Горбачев выступил против создания СНГ.
- 1997 – совершили первый телефонный звонок в сети мобильной связи "Киевстар".
Церковный праздник сегодня 9 декабря
9 декабря православная церковь отмечает праздник, посвященный годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Святой Георгий считается одним из самых почитаемых святых. Согласно житию, Георгий родился в 3 веке в Каппадокии в христианской семье. Он добился успехов на военной службе при императоре Диоклетиане, но когда начались гонения на христиан, он раздал все свое имущество бедным и стал перед правителем, объявив себя христианином.
Георгия подвергли пыткам, которые он стойко перенес — благодаря своему мужеству и Божьей помощи, предохранявшей его от особо страшных мучений. Перед смертью он осенил крестным знамением статую Аполлона, и все идолы в храме огорчились сами собой. Жена императора Александра бросилась к ногам мученика и просила простить грехи ее мужа-тирана. И Георгий, и Александр приняли смерть от рук язычников.
Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея, разорявшего землю в Бейруте. Согласно рассказу, когда чудовищу на растерзание отдали царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем.
Что нельзя делать в этот день
Не отправляйтесь в путь. Если поездку отложить не удается, то закажите молебен в церкви за свое здоровье.
Приметы и традиции на 9 декабря
На Руси Юрьев день имел большое значение, поскольку в этот день (а также за неделю до него и через неделю после) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец этого обычая положил Борис Годунов, но память о нем осталась – например, в высказывании сожаления о потерянной свободе: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!".
В этот день было принято, выезжая куда-нибудь по делам, служить молебен о благополучии на будущий путь. Также Егорию нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.
До Юрьева дня пытались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в хату.
Егория считали повелителем волков и охранником скота. Именно ему молились, чтобы хищники не нападали на домашних животных.
- Холодный день – зима будет суровой
- Недалеко от дома волк воет – сильные морозы будут.
- Выпал иней 9 декабря – будет хороший урожай
Именины 9 декабря
День ангела (именины) сегодня, 9 декабря, празднуют: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.
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