9 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

9 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела, что нельзя делать

До Нового года осталось 22 дня.

Какой сегодня день

В четверг, 9 декабря, в мире отмечают Международный день памяти жертв преступления геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления и Международный день борьбы с коррупцией.

На Шри-Ланке в этот день празднуют День военно-морского флота, в Перу – День армии, в Танзании – День Независимости.

Памятные даты 9 декабря

1905 — во Франции принят закон об обособлении церкви и государства.

1909 — создан футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд).

1917 — в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.

1918 — Директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и восстановила закон о восьмичасовом рабочем дне.

1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

1953 — американская компания "Дженерал Электрик" объявила об увольнении всех коммунистов.

1968 – в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенную им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.

1991 – Михаил Горбачев выступил против создания СНГ.

1997 – совершили первый телефонный звонок в сети мобильной связи "Киевстар".

9 декабря 1997 был золблен первый телефонный звонок в сети мобильной связи "Киевстар"

Церковный праздник сегодня 9 декабря

9 декабря православная церковь отмечает праздник, посвященный годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Святой Георгий считается одним из самых почитаемых святых. Согласно житию, Георгий родился в 3 веке в Каппадокии в христианской семье. Он добился успехов на военной службе при императоре Диоклетиане, но когда начались гонения на христиан, он раздал все свое имущество бедным и стал перед правителем, объявив себя христианином.

Георгия подвергли пыткам, которые он стойко перенес — благодаря своему мужеству и Божьей помощи, предохранявшей его от особо страшных мучений. Перед смертью он осенил крестным знамением статую Аполлона, и все идолы в храме огорчились сами собой. Жена императора Александра бросилась к ногам мученика и просила простить грехи ее мужа-тирана. И Георгий, и Александр приняли смерть от рук язычников.

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея, разорявшего землю в Бейруте. Согласно рассказу, когда чудовищу на растерзание отдали царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем.

Великомученик Георгий Победоносец / https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Не отправляйтесь в путь. Если поездку отложить не удается, то закажите молебен в церкви за свое здоровье.

Приметы и традиции на 9 декабря

На Руси Юрьев день имел большое значение, поскольку в этот день (а также за неделю до него и через неделю после) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец этого обычая положил Борис Годунов, но память о нем осталась – например, в высказывании сожаления о потерянной свободе: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!".

В этот день было принято, выезжая куда-нибудь по делам, служить молебен о благополучии на будущий путь. Также Егорию нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

До Юрьева дня пытались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в хату.

Егория считали повелителем волков и охранником скота. Именно ему молились, чтобы хищники не нападали на домашних животных.

Холодный день 9 декабря – зима будет суровой / Pexels

Холодный день – зима будет суровой

Недалеко от дома волк воет – сильные морозы будут.

Выпал иней 9 декабря – будет хороший урожай

Именины 9 декабря

День ангела (именины) сегодня, 9 декабря, празднуют: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

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