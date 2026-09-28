9 детей пострадали после удара РФ по Харькову: КАБ попал в многоэтажку

В Харькове КАБ ударил в многоэтажку

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На протяжении всей ночи и утра российские войска наносят массированные удары по Украине. Ночью сильно пострадал Харьков. В результате «прилета» российского КАБа в Салтовском районе известно уже о 28 раненых, среди которых девять детей.

О последствиях атаки на Харьков 28 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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9 детей ранены после удара КАБом по Харькову

Серьезные разрушения получила гражданская инфраструктура в Харьковской области, где под обстрелами оказались жилые массивы. В частности, прямо в Харькове вражеский боеприпас попал в многоэтажку в Салтовском районе.

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Эпицентр взрыва пришелся на второй этаж здания, что повлекло существенные разрушения второго, третьего и четвертого этажей.

На месте попадания постоянно работают спасатели ГСЧС, бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

«По состоянию на данный момент известно о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, среди них девять детей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Благодарю всех, кто не молчит о том, что происходит в Украине, и всех, кто готовит конкретные пакеты поддержки для нашего государства», — пишет Зеленский.

Детали о ситуации в областном центре уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, за последние сутки в Харькове повреждены 5 многоквартирных домов, 15 автомобилей, гражданское предприятие, 6 частных домов, 4 хозяйственные постройки, магазин.

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Удар РФ по Харькову 28 сентября: фото

© Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Также сообщается о раненых и погибших в области — в с. Шестаково Старосалтовской общины погиб 67-летний мужчина, пострадали два человека старшего возраста.

Россияне ударили КАБами по Харькову: много раненых

Напомним, в ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, вражеский удар пришелся на второй этаж многоквартирного дома, в результате чего полностью разрушен второй и третий этажи жилого здания.

В результате атаки пострадали по меньшей мере 22 человека, среди которых восемь детей. Двух мальчиков в возрасте 8 и 12 лет госпитализировали, в то время как другим детям — девочкам 3, 7 и 15 лет и мальчикам 9, 10 и 10 лет — медики оказали помощь на месте происшествия.

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