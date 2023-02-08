9 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 февраля, в православном календаре день памяти мученицы Аполлонии. Она была диаконесой и старой девственницей. Жила примерно в 248 и 249 году. Была ревностной христианкой и во времена правления императора Декия подверглась своей вере гонениям. Святая была схвачена долго мучившими язычниками — выбили зубы, били по лицу. Потом начали угрожать сжечь ее заживо на кострице, если она не поклонится языческим богам. Аполлония отказалась и отошла в сторону, чтобы помолиться Христу, а сама просто прыгнула в огонь.

Мученица Аполлония считается покровительницей стоматологов, поэтому 9 февраля они празднуют свой профессиональный праздник.

Церковный праздник 9 февраля — день переноса мощей Иоанна Златоуста

Иоанна Златоуста считают одним из главных Вселенских Святителей рядом с Григорием Богословом и Василием Великим. Родился святой около 347 года и получил очень хорошее образование. Крестился в возрасте 20 лет, а через три года стал чтецом в церкви. Позже начал учиться у святых подвижнического образа жизни.

В 386 году святого Иоанна поставили пресвитером, поэтому он стал проповедовать Слово Божие. Именно за красномочество получил от людей прозвище Златоуст. После смерти архиепископа Константинопольского Иоанна поставили для служения на кафедре. Денежные средства, которые собирали тогда на лечение архиепископа, он решил отдать на содержание больниц.

Иоанн пытался всю жизнь помогать нуждающимся. Он проповедовал христианство и укреплял веру людей. 406 года из-за страшной болезни был прикован к постели и вскоре умер. Впоследствии его мощи были перенесены в Константинополь.

В народе в честь святого 9 февраля празднуют Златоустов день.

Приметы 9 февраля

Народные приметы 9 февраля / Фото: Pexels

низко плывущие облака к сильному холоду;

запотели окна — испортится погода;

9 февраля метель, значит, лето будет плодородным;

собака ложится на снег – будет метель.

Что завтра нельзя делать

Не стоит мыть голову 9 февраля, потому что можно потом заболеть. Церковь запрещает ссориться, ругаться и выяснять отношения. Не рекомендуется совершать покупки, потому что приобретенная вещь не доставит радости.

Что можно делать завтра

Особенно трепетно в этот день наши предки относились к огню в печи. Около пламени собиралась вся семья, чтобы каждый ее член был счастлив и здоров на протяжении всего года.

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