9 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 9 июня, в православном календаре день памяти святой Феодоры Александрийской. Жила дева в III-IV веке во время гонений, когда императором был Диоклетиан. Схватили ее и привели на суд, во время которого правитель спросил ее, почему она еще не замужем. На это Феодора ответила, что решила посвятить свою жизнь Богу. Отправили ее сначала за это в темницу, а затем в публичный дом.

Спас от осквернения ее воин Дидим, ворвавшийся в помещение, разогнал мужчин и дал Феодори одежду. За это Диоклетиан приказал казнить Дидима, а вместе с ним и святую деву. После смертной казни их тела сожгли.

Церковный праздник 9 июня – день памяти священномученика Терапонта, епископа Сардейского

Он был монахом, имел епископский сан, проповедовал на острове Кипр. Во время гонения за христианами совершил большой подвиг и принял мученическую смерть. Во время проповедей Терапонт обратил в христианство много эллинов, а когда об этом узнал император Юлиан, он приказал схватить епископа и бросить в темницу.

Долго император морил святого мужа голодом и жаждой, затем его вывели из тюрьмы и долго пытали. Повели в город Синаон, надев на мученика обувь с железными гвоздями. В каждом населенном пункте, куда заходить, Терапонта пытали. Однажды привели его к реке Асталин, протянули на земле в виде креста, избивали, пока кожа не начала отпадать от тела.

Приметы 9 июня

Народные приметы 9 июня / Фото: Pexels

Облачная погода будет ясно на следующий день.

Лес шумит в безветренный день – до грозы.

На восходе солнца душно – скоро начнется дождь.

Что завтра нельзя делать

Запрещается в эту дату подметать пол, чтобы не "вымести" из дома счастье и благополучие. Церковь советует не вести пустые разговоры, ведь они могут навлечь на вас беду. Также категорически запрещается ссориться, злословить.

Что можно делать завтра

Согласно народным поверьям в этот день нужно задабривать домового. Для этого в укромное место клали миску со сладостями или монетами. Верующие обязательно молятся святой Феодоре, чтобы она защитила женщин и детей, укрепила силу духа.

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