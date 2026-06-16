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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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516
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9-летний школьник совершил самоубийство на Ровенщине: детали трагедии

Будущий пятиклассник Богдан недавно отпраздновал выпускной в начальной школе.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Скорая помощь

Скорая помощь

В Сарненском районе 9-летний местный житель совершил самоубийство. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства происшествия.

О случае во вторник, 16 июня, сообщил телеграмм-канал «Ровно 1283».

Пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая подтвердила ZAXID.NET информацию о смерти ребенка. По ее словам, трагедия произошла в начале июня. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой «самоубийство»).

Известно, что погибшему было 9 лет, он окончил четвертый класс. Предварительно мальчик повесился, предсмертной записки он не оставил.

В полиции не разглашают название населенного пункта, где произошел инцидент, а также другие детали произошедшего. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Бучу 11-летний мальчик залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз.

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Дата публикации
Количество просмотров
516
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