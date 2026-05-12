9-месячному ребенку оторвало ножку: все последствия прямого попадания "Шахеда" в жилой дом в Кривом Роге

Попадание дрона РФ в жилой дом. / © tsn.ua

Российский ударный дрон «Шахед» попал в жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки погибли два человека. Это мужчина 43 лет и 65-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Также тяжелые ранения получила девятимесячная девочка. Ребенку оторвало ножку. Ее срочно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

После попадания в доме вспыхнул пожар, который спасателям уже удалось ликвидировать. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий атаки и ликвидации очагов задымления в соседних зданиях.

«Прямое попадание „Шахеда“ в жилой дом. К сожалению, двое погибших. Маленького ребенка госпитализировали, ему оказывается помощь», — сообщил Вилкул.

Напомним, 12 мая «Шахед» РФ попал в жилой дом в Кривом Роге.

Ранее, 3 мая армия РФ попала в многоэтажное здание в Кривом Роге. Там вспыхнул пожар. Попадание «Шахеда» произошло в подъезд 9-этажного дома.

