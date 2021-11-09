9 ноября — церковный праздник Нестора Летописца: история жизни преподобного

Православная Церковь чтит память преподобного Нестора Летописца.

9 ноября православная церковь чтит жизнь и подвиги преподобного Нестора Летописца. На вечерней и утренней службе верующие молитвенно вспоминают великого писателя, историка, автора "Повести временных лет", без которой нельзя представить историю Киевской Руси.

Но для верующих Нестор Летописец был в первую очередь – преподобным монахом Киево-Печерской лавры, достигшим высокого уровня святости.

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Что известно о Несторе Летописце

Именно он начал собирать первые сведения о киево-печерских монахах.

Нестор пришел в пещерный монастырь еще 17-летним юношей, когда игуменом был преподобный Феодосий Печерский. О себе он писал, что является учеником и духовным чадом преподобного Феодосия. Впоследствии, после пострига, получил сан диакона. Печерский патерик пишет, что преподобный Нестор был талантливой, ученой личностью, мудрым и смиренным монахом. Во всем брал пример с преподобного Феодосия, которого считал примером святости жизни. Также большую роль сыграл преподобный Никон, благословивший Нестора на летописание.

Нестор Летописец: "Печерский Патерик"

Преподобный Нестор Летописец — автор двух книг: "Печерского Патерика" (его первой части) и "Повести временных лет".

В "Печерском патерике" святой Нестор собирал свидетельства монахов, чтобы нарисовать картину становления православия на Руси. В первую очередь, он собрал сведения о жизни Киево-Печерской обители во времена игумена Феодосия. Неудивительно, что 18 лет спустя после смерти преподобного Феодосия именно Нестор Летописец нашел его святые мощи.

Нестор Летописец: "Повесть временных лет"

После завершения цикла о летописи Лавры, он написал эпохальную книгу — "Повесть временных лет". Эта книга – фундамент всех последующих летописей Киевской Руси, которую изучает каждый школьник.

В отличие от многих других летописей, "Повесть временных лет" — не сбор сухих фактов прошлого. Святой Нестор описывал события через мировоззрение православной веры. В Патерике упоминается, что преподобный Нестор написал "Повесть временных лет" посредством Духа Святого. Поэтому она имеет не только историческую, но и огромную духовную ценность.

С чем обращаются к преподобному Нестору Летописцу

Преподобный Нестор похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. Возле его мощей постоянно горит лампадка и цветы — это благодарность верующих за молитвенную помощь. Святой Нестор молитвенно помогает всем, кто учится или посвятил жизнь науке и исследованиям.

Молитва святому Нестору Летописцу сохранена у раки с его мощами.

Молитва преподобному Нестору Летописцу

Времена и лета достопамятных деяний, подвиги и труды Богоносных отец, Несторе премудре, написуя, любовию возгорелся еси последовати стопам первоначальных, с ними же не престай молитися Христу Богу, спастися душам нашим.

О, преподобне отче, премудре наставниче и Боголюбезне подвижниче Несторе Летописче! Предстояй со дерзновением престолу Вечныя Славы, не забуди нас грешных и недостойных, бурями страстей отягченных, и ходатайством твоим непрестанным защити страну нашу, тебе присную, и соотчии твоя от всяких зол и скорбей. Утверди сердца наша в православней вере, отечество свое научи любити и в братолюбии крепце пребывати. Настави нас на стези спасения, да молитвами твоими, заступниче наш, внидем в вечное Царство славы, восхваляюще Господа и прославляюще тве заступление во веки веков. Аминь.

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