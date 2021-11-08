9 ноября – какой завтра день, какой праздник, приметы, традиции, именины

9 ноября 2021 – вторник. В этот день Украина вступила в Совет Европы, а в США вышел первый экземпляр одного из самых популярных музыкальных журналов Rolling Stone.

До Нового года остается 52 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

В Украине отмечают День украинской письменности и языка, который был создан Указом Президента в 1997 году. Дата приходится на важный православный праздник – день памяти Нестора Летописца. Именно он был последователем творцов письменности славян Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что письменный украинский язык начинается именно с его трудов. Нестор Летописец является автором неоценимого сокровища нашей культуры – "Повести временных лет".

Интересный факт – наши предки отдавали детей в школу именно 9 ноября. Сначала вся семья шла в церковь, где молилась за будущую учебу перед иконой Нестора Летописца. А только потом школьников отводили на уроки.

9 ноября День украинской письменности и языка

Термин "украинский язык" начали употреблять с XVI века, чтобы обозначить язык украинцев, проживавших на этих землях во время господства Речи Посполитой. Он принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи. В мире насчитывается более 45 миллионов человек, говорящих на украинском языке. Большая их часть проживает в Украине. Интересный факт – украинский язык входит в третий десяток самых распространенных в мире. По традиции в День украинской письменности и языка отмечают ее популяризаторов, возлагают цветы к памятнику Нестора Летописца, а также проводят Международный конкурс знатоков украинского языка им. Петра Яцыка.

Также украинцы отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. Ранее этот день праздновали 23 марта (по Указу Президента с 2000 года), но в 2013 году праздник перенесли на 9 ноября. В эту важную дату отмечается весомый вклад работников творческих профессий в возрождение нашей культуры, языка, проведение культурно-просветительской деятельности. Благодаря настоящим мастерам удалось сохранить украинскую самобытность, несмотря на постоянное давление со стороны агрессоров.

В мире отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism). Его основали как день памяти, когда Третий рейх провел первую самую масштабную акцию физического насилия в отношении евреев. Введен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, в которую входит более 500 организаций из 49 стран мира.

Именно 9 ноября 1938 г. в нацистской Германии начались массовые погромы, направленные против евреев. Дома, магазины, целые деревни и города были разгромлены штурмовыми отрядами. Улицы покрылись осколками стекла из разбитых окон, за что эта ночь получила название "Хрустальная" ("Kristallnacht"). Было убито более 90 евреев, а около 30 тысяч мужчин были вывезены в концентрационные лагеря. Там их пытали в течение нескольких месяцев. Более тысячи пленных умерли.

“Хрустальная ночь" считается символическим началом уничтожения нацистами евреев. Она привела к убийству миллионов людей, среди них и те, кого считали "врагами немецкого государства".

В мире отмечается Международный День рекордов Гиннесса. Эта книга была создана британским инженером и владельцем пивоварни Хью Бивером. В начале ноября 1951 г. он со своими друзьями отправился на охоту, после чего вся компания пошла в бар. Там между ними завязался спор: какая птица самая быстрая. Мужчины перечитали несколько справочников, однако ответа не нашли. И тогда у Бивера появилось мнение, что нужно создать такую ​​книгу, где записывались бы все рекорды. Название книге Хью дал в честь любимой пивоварни.

В США отмечается Национальный день греческого йогурта и Национальный день скрепла (каша из свиных обрезков с пшеничной, кукурузной или гречневой мукой в ​​сочетании с разными специями. Из нее готовится достаточно твердый хлебец, кусочки которого затем обжариваются на сковороде). В Великобритании – День британского пудинга, в Боливии – День черепов, а в Германии – Судьбоносный день.

Памятные даты 9 ноября

9 ноября 2020 года компания Virgin Hyperliip впервые совершает поездку с человеком / Associated Press

В этот день год назад в Украине писали юбилейный Всеукраинский радиодиктант, вводится локдаун выходного дня, а компания Virgin Hyperloop (США) впервые совершает поездку с человеком в системе сверхбыстрой транспортировки в вакуумных трубах.

Календарь важных событий в Украине и мире на 9 ноября:

1882 год – украинский театр Марка Кропивницкого дебютирует в Елисаветграде (ныне Кропивницкий) с пьесой "Наталка-Полтавка";

1907 год – король Великобритании Эдуард VII получает в подарок самый большой в мире бриллиант;

1918 год – провозглашение Австрийской империи;

1918 год – во Львове создан исполнительный орган ЗУНР;

1938 год – в Хусте создана полувоенная организация "Карпатская Сечь", которая должна была оборонять Карпатскую Украину;

1947 год – киевское "Динамо" разгромило одесский "Пищевик" со счетом 5:1 и завоевало Кубок УССР по футболу;

1961 год – город Сталино переименован в Донецк;

1962 год – город Станиславск получил новое название Ивано-Франковск;

1967 год – в США вышел первый тираж известного музыкального журнала Rolling Stone;

1976 год – в Киеве создана Украинская общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений;

1981 год - в Нагашиме (Япония) в небо поднялся американский воздушный шар "Double Eagle V", капитан Бен Абруцци и его экипаж прошли 9244 километров пути в Калифорнию и приземлились 12 ноября;

1985 год – 22-летний Гарри Каспаров становится самым молодым гроссмейстером чемпионом мира;

1989 год – начало разрушения Берлинской стены;

1994 год – в Шри-Ланке женщина впервые становится президентом, это была Чандрика Кумаратунга;

1995 год – Украина вступает в Совет Европы;

1997 год – в Украине впервые празднуют День украинской письменности и языка;

2000 год – неизвестный покупает картину Пабло Пикассо "Женщина со сложенными руками" в интернете на аукционе Christie's за 55,6 миллиона долларов.

Какой завтра церковный праздник

9 ноября день памяти преподобного Нестора Летописца / Pexels

9 ноября православные христиане отмечают день памяти преподобного Нестора Летописца. Родился Нестор Летописец около 1056 г., умер около 1114 года. Монах Киево-Печерского монастыря, святой, летописец, писатель. Для украинцев этот человек навсегда останется значимой фигурой. Ведь именно он создал "Повесть временных лет".

Это произведение составлялось на основе современных для автора событий и рассказов, преданий, историй, архивных записей. Подвижник провел немалую работу, благодаря которой сегодня мы можем узнать о прошлом. Также Нестор Летописец написал другие произведения: «Сказание і страсть і похвала святым Борису и Глебу», «Жития Феодосия Печерского» и другие.

Кроме богословия, преподобный Нестор, отличался знаниями по литературе, истории, в совершенстве говорил на греческом языке. Его считали одним из самых образованных людей в Киевской Руси в XI в начале XII века.

Католическая церковь отмечает День памяти святой Елизаветы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 ноября

Какие завтра именины: Нестор, Марк, Андрей, Агриппин, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.

Талисманом людей, рожденных 9 ноября, является камень хризоберилл (кошачий глаз). Это символ положительного настроения, гармонии, терпимости. Интересный факт – самый крупный кошачий глаз был найден в 1858 году. Камень весом 8 кг хранится сейчас в Рио-де-Жанейро. Существует теория, что русские аристократы, бежавшие во Францию ​​во время революции 1917 года, носили с собой хризоберил, как защиту от опасности.

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В этот день родились:

1872 год – украинский прозаик, поэт, критик, литературовед, переводчик, публицист Богдан Лепкий;

1891 год – украинский искусствовед, историк, музеевед Федор Эрнст;

1906 год – украинский академик НАН Украины, ученый-математик Ярослав Лопатинский;

1912 год – украинский кинорежиссер Виктор Ивченко;

1921 год – абсолютный чемпион Олимпийских игр (1952 и 1956), гимнаст Виктор Чукарин;

1948 год - обладатель Кубка Кубков, футболист киевского "Динамо" Виктор Матвиенко.

Что нельзя делать в этот день

Наши предки считали, что 9 ноября нельзя ссориться, иначе до Рождества будете друг на друга злиться. Также существовали и другие предрассудки:

в этот день старались много не работать;

не следует переедать и злоупотреблять алкоголем;

в этот день не ходили в гости, чтобы не унести счастья из своего дома.

Творческие люди (например, актеры) старались не принимать цветы. Существовало поверье, что слава может угаснуть, если взять подарок.

Народные приметы и традиции

В этот день считалось, если на деревьях иней, скоро грянет мороз

В этот день издавна существовали определенные приметы:

глядя, какой сегодня день, наши предки умели угадывать погоду: если стелется туман – будет оттепель, а если на сырую землю падает снег – весной рано зацветут подснежники;

иней на деревьях означал, что скоро грянет мороз;

ветер несколько дней дует в одну сторону – ждите осадков;

гусь долго плавает на воде, значит холодов еще не будет.

У наших предков в этот день было принято давать обещания. Также пытались завершить все дела. Считалось, если закончить обещанную работу, ваше желание обязательно сбудется. Однако если обещание не выполнить, можно навлечь беды.

В ночь с 9 на 10 ноября женщины ткали "обыденную пелену". При этом нужно было молчать. Существовало народное поверье – если в доме больной человек пытались взять тяжелую работу и молча ее выполнять. Это помогало больному поправиться.

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