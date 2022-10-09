9 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

9 октября 2022 – воскресенье. 229-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 82 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

9 октября – День риэлтора в Украине. Праздник был создан в 2000 году. Учредили его во время первого всеукраинского съезда риэлторов 1999 года. Риэлтор – эксперт в области работы с недвижимостью. Именно он выступает посредником при подписании соглашений по покупке продаж, аренды или других операций, связанных с недвижимым имуществом.

Также 9 октября — Всемирный день почты. Именно в этот день в далеком 1874 году 22 странами был учрежден Всемирный почтовый союз. До сих пор почтовые услуги не утратили своей актуальности. Сегодня в состав Всемирного почтового союза входят 192 страны (Украина также).

А еще 9 октября – День художника Украины. Ежегодно праздник выпадает на второе воскресенье октября. Ввели его указом президента в 1998 году. А инициатором выступил Союз художников Украины. Главная цель дня – поддержать представителей искусства и напомнить их важную роль в культурном развитии украинцев.

9 октября — День профессиональных союзов Украины. Праздник каждый год приходится на второе воскресенье октября. Идея создания этого дня возникла в 2018 году и с тех пор участники движения за защиту прав наемных работников празднуют свой профессиональный праздник каждый год.

Также 9 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Ежегодно праздник выпадает на второе воскресенье октября. Утвердили его указом президента в 2004 году. Главная цель дня – празднование важности этой отрасли в здравоохранении людей, защита от тяжелых инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Какой сегодня, 9 октября, церковный праздник

9 октября – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова / Фото: commons.wikimedia.org

9 октября в церковном календаре – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Для верующих образ Иоанна Богослова имеет большое значение. Он проповедовал учение Иисуса Христа. После его проповедей случалось много разных чудес и все больше людей начинало верить во Христа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 октября

Какие сегодня именины: Иоанн, Еврем, Тихон.

Талисманом человека, рожденного 9 октября, является топаз. Первые сведения об этом камне появились еще три тысячи лет назад, хотя точной версии происхождения названия нет. С санскрита "топаз" можно перевести как "огонь" или "тепло". Издавна верили, что эти камни наделены положительной энергией, а потому их использовали для создания разных амулетов.

В этот день родились:

1886 год — украинская писательница Иванна Блажкевич;

1892 год – выдающийся украинский математик, разработчик украинской алгебраической и геометрической терминологии Михаил Кравчук;

1904 год – украинский писатель Николай Бажан;

1943 год – украинский политик и поэт Михаил Туш;

1951 год – украинская поэтесса Раиса Харитонова;

1963 год – украинский прозаик и поэт Павел Вольвач;

1970 год – украинская поэтесса Антонина Филонич;

1975 год – украинский актер Андрей Водичев.

Что нельзя делать в этот день

Не поднимайте ничего на перекрестке, не плюйтесь и не считайте деньги.

Не стоит носить грязную или старую обувь, потому что ваш жизненный путь будет тернистым.

Нельзя ревновать.

Народные приметы и традиции на 9 октября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: сильно падают листья – до ранней зимы;

пошел дождь — еще три недели будет дождь;

закат розовый – будет сильный ветер;

закат облачный — ждите хорошую погоду.

В народе 9 октября называли Путешественник. А все потому, что к Иоанну Богослову в этот день обращались путники о защите. Считалось, что этот день удачен для начала поездки.

Погода на сегодня, 9 октября

Днем, 9 октября, в Киеве облака целый день, без осадков. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове ясно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +10 ночью. Во Львове +17 днем и +11 ночью. В Харькове +16 днем и +6 ночью. В Одессе +20 днем и +10 ночью.

Памятные даты 9 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 октября: