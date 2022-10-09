9 октября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

9 октября 2022 – воскресенье. 229-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 82 дня. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.
Какой сегодня день в Украине и мире
9 октября – День риэлтора в Украине. Праздник был создан в 2000 году. Учредили его во время первого всеукраинского съезда риэлторов 1999 года. Риэлтор – эксперт в области работы с недвижимостью. Именно он выступает посредником при подписании соглашений по покупке продаж, аренды или других операций, связанных с недвижимым имуществом.
Также 9 октября — Всемирный день почты. Именно в этот день в далеком 1874 году 22 странами был учрежден Всемирный почтовый союз. До сих пор почтовые услуги не утратили своей актуальности. Сегодня в состав Всемирного почтового союза входят 192 страны (Украина также).
А еще 9 октября – День художника Украины. Ежегодно праздник выпадает на второе воскресенье октября. Ввели его указом президента в 1998 году. А инициатором выступил Союз художников Украины. Главная цель дня – поддержать представителей искусства и напомнить их важную роль в культурном развитии украинцев.
9 октября — День профессиональных союзов Украины. Праздник каждый год приходится на второе воскресенье октября. Идея создания этого дня возникла в 2018 году и с тех пор участники движения за защиту прав наемных работников празднуют свой профессиональный праздник каждый год.
Также 9 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Ежегодно праздник выпадает на второе воскресенье октября. Утвердили его указом президента в 2004 году. Главная цель дня – празднование важности этой отрасли в здравоохранении людей, защита от тяжелых инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19.
Какой сегодня, 9 октября, церковный праздник
9 октября в церковном календаре – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Для верующих образ Иоанна Богослова имеет большое значение. Он проповедовал учение Иисуса Христа. После его проповедей случалось много разных чудес и все больше людей начинало верить во Христа.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 октября
Какие сегодня именины: Иоанн, Еврем, Тихон.
Талисманом человека, рожденного 9 октября, является топаз. Первые сведения об этом камне появились еще три тысячи лет назад, хотя точной версии происхождения названия нет. С санскрита "топаз" можно перевести как "огонь" или "тепло". Издавна верили, что эти камни наделены положительной энергией, а потому их использовали для создания разных амулетов.
В этот день родились:
- 1886 год — украинская писательница Иванна Блажкевич;
- 1892 год – выдающийся украинский математик, разработчик украинской алгебраической и геометрической терминологии Михаил Кравчук;
- 1904 год – украинский писатель Николай Бажан;
- 1943 год – украинский политик и поэт Михаил Туш;
- 1951 год – украинская поэтесса Раиса Харитонова;
- 1963 год – украинский прозаик и поэт Павел Вольвач;
- 1970 год – украинская поэтесса Антонина Филонич;
- 1975 год – украинский актер Андрей Водичев.
Что нельзя делать в этот день
- Не поднимайте ничего на перекрестке, не плюйтесь и не считайте деньги.
- Не стоит носить грязную или старую обувь, потому что ваш жизненный путь будет тернистым.
- Нельзя ревновать.
Народные приметы и традиции на 9 октября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:
- смотрели, какой сегодня день: сильно падают листья – до ранней зимы;
- пошел дождь — еще три недели будет дождь;
- закат розовый – будет сильный ветер;
- закат облачный — ждите хорошую погоду.
В народе 9 октября называли Путешественник. А все потому, что к Иоанну Богослову в этот день обращались путники о защите. Считалось, что этот день удачен для начала поездки.
Погода на сегодня, 9 октября
Днем, 9 октября, в Киеве облака целый день, без осадков. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове ясно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +16 днем и +10 ночью. Во Львове +17 днем и +11 ночью. В Харькове +16 днем и +6 ночью. В Одессе +20 днем и +10 ночью.
Памятные даты 9 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 октября:
- 1596 год — церковный собор в Бресте утверждает Брестскую унию, чем заснуливает Украинскую греко-католическую церковь;
- 1621 год — в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей;
- 1655 год — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;
- 1779 год – первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начинаются в Манчестере;
- 1789 год – в Королевстве Франция запрещают пытки;
- 1780 год – в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;
- 1874 год – создают Всемирный почтовый союз;
- 1918 год — Фридриха Карла Гессенского избирают королем Финляндии;
- 1920 год – польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;
- 1928 год — во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;
- 1963 год — в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.