9 правил, как выбрать искусственную елку, максимально похожую на живую, безопасную и без запаха

Рождество и Новый год – самые ожидаемые праздники не только детей, но и взрослых. И чтобы они прибегли к славе, к ним начинают готовиться заранее. Особенно важно подобрать елку. Ведь именно она является настоящим символом новогодних праздников, без которого трудно представить. Сегодня наибольшей популярностью пользуются именно искусственные красотки. Как купить искусственную елку в Украине, чтобы она была безопасной и качественной читайте в материале ТСН.ua.

Преимущества искусственной новогодней елки

Искусственные елки приобретают с каждым годом все большую популярность. И это совсем не удивительно, ведь у них немало преимуществ по сравнению с живыми:

долговечность — искусственная новогодняя елка может прослужить до 15 лет, если выбрать качественный вариант и правильно ухаживать;

целесообразно использовать природные ресурсы — чтобы вырасти в лесу или в хозяйстве, елке нужно много лет, а украшает наш дом она всего несколько недель, а вот искусственную можно купить раз, а затем ежегодно декорировать;

легко ухаживать – иглы искусственной елки не осыпаются, что обеспечивает чистоту в доме, также ее можно мыть под проточной водой.

9 правил, чтобы купить искусственную елку в Украине: безопасную и качественную

9 советов, чтоб купить качественную штучную елку в Украине / pixabay.com

Чтобы искусственная елка стала настоящим украшением дома или квартиры и принесла праздничное настроение, необходимо знать, на что обращать внимание при покупке этого символа Нового года.

Безопасный материал

Безопасность для здоровья, долговечность и качество искусственной новогодней елки во многом зависит от материала, из которого ее производят. Сегодня производители используют:

монофиламентная нить (леска) — чаще всего из этого материала изготовляют искусственные сосны, ведь ветви получаются пушистыми и максимально похожими на натуральное хвойное дерево;

полипропилен – очень точно имитирует живую елку, поэтому именно из него чаще всего изготавливают искусственные новогодние аналоги, также это довольно долговечный материал, который прослужит не один десяток лет при правильном уходе;

ПВХ пленка – не очень качественный и мягкий материал, из которого изготавливают более дешевые варианты новогодних елок. Здесь важно обращать внимание на запах, он не должен быть слишком резким. Ведь в противном случае можно вместо празднования Нового года получить проблемы со здоровьем.

Вид новогоднего дерева

Чтобы выбрать искусственную новогоднюю елку, которая будет радовать глаз на протяжении всех новогодних праздников, необходимо подумать и о том, какой вид дерева вам больше нравится. Сегодня их существует два:

искусственная ель — отличается конусообразной кроной и имеет ветви, направленные вниз, поэтому полностью скрывают ствол дерева;

искусственная сосна - ветки "смотрят" вверх, а потому ствол не закрыт, крона овальной формы, а иглы удлинены, поэтому выглядят более пушистыми.

Здесь уже следует обращать внимание на свои собственные предпочтения. Ведь кому-то больше нравится пушистые искусственные елки, а кому нужны максимально приближенные к натуральным.

Наличие сертификата

Перед тем как купить искусственную елку в Украине, нужно узнать у продавца, есть ли у него сертификат качества на искусственные деревья. Наличие официального документа говорит о том, что елка изготовлена ​​по всем стандартам и правилам, является безопасной для здоровья человека и качественной.

Внешний вид новогодней елки

У качественной новогодней елки хвоя не должна обсыпаться / pixabay.com

Кроме сертификата, подтверждающего нетоксичность и качество изделия, следует обратить внимание на внешний вид елки. Здесь важны следующие особенности:

у искусственной новогодней елки не видно проволоки-основания между хвоями;

чтобы обнаружить некачественное изделие, попробуйте легонько дернуть за иголочки, провести рукой против хвои, свернуть ветки: если хвоя не осыпается, а ветки принимают начальную форму, значит это изделие можно покупать;

принюхайтесь, ведь искусственная елка не должна иметь никакого запаха, особенно резкого и химического; чтобы игрушки не потерялись на фоне новогоднего дерева, его ветки не должны быть слишком пушистыми, но если вам не нравится массивный декор, тогда больше подойдет именно искусственная сосна с большим количеством хвои.

Как выбрать высоту искусственной елки

Невысокое дерево (до 90 см) подойдет людям, у кого в квартире или доме не так много свободного места. Наиболее популярными искусственными елками сегодня деревья высотой 120-180 см. Их обычно покупают в семье с детьми. Однако на такие новогодние деревья нужно немало места, а его не всегда можно найти дома.

Тип сборки и качество искусственной елки

Производители предлагают три основных типа сборки:

крючки – каждую ветвь нужно отдельно прикрепить к стволу, поэтому придется тратить на сборку немало времени, также есть риск, что какая-то часть в будущем потеряется, но хранить такую ​​искусственную новогоднюю елку достаточно удобно;

шарнирный механизм — дерево разлагается и складывается, как зонтик, поэтому занимает совсем мало места в сложенном виде, но со временем механизм может сломаться;

литые – что такое литая елка: она долговечна и самая надежная из всех вариантов, но ее неудобно транспортировать и хранить.

Наличие декора на новогодней елке

Современные новогодние елки часто украшают шишками и заснеженными ветками / pixabay.com

Некоторые современные искусственные елки продаются уже с декором: наряженные шары или игрушки, шишки, снег на кончиках веток, светодиодная подсветка. Такие варианты подходят тем людям, которые не хотят каждый год тратить время на украшение новогоднего дерева. Но если для вашей семьи украшение — это настоящий ритуал, не стоит покупать искусственные елки с игрушками. Лучше выбрать вариант с минимальным декором (например, шишки или заснеженные ветки) или без него.

Как выбрать новогоднюю елку: безопасность изделия

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Если продавец имеет сертификат качества на елку, это означает, что дерево было обработано специальными веществами, обеспечивающими защиту от огня. Поэтому вы можете украшать такую новогоднюю елку без всяких страхов. Обратите внимание, что дерево тоже не должно иметь неприятного химического запаха.

Цвет хвои искусственной новогодней елки

В магазинах сегодня можно найти максимально похожие на натуральные елки. Ветви могут быть светло-зелеными, темно-зелеными, голубыми, белыми. Но если вы любите что-нибудь интересное и необычное, можно обратить внимание на разноцветные искусственные елки: оранжевые, красные, ярко-зеленые.