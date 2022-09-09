9 сентября 2022 года – этот день в истории, какой сегодня народный праздник и какие основные события

9 сентября 2022 года – пятница. 198-й день войны России против Украины. До Нового года осталось 113 дней. Какой сегодня праздник в церковном календаре и какие важные события в Украине и мире произошли в этот день — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня день в Украине и мире

9 сентября — День тестировщика. Именно 9 сентября 1947 года в Гарвардском университете ученые проводили тестирование вычислительной машины Mark II Aiken Relay Calculator, однако давала сбой. Никто не мог понять, в чем дело, пока не заметили, что между контактами электромеханического реле застряла моль. Одна из ученых (Грейс Хоппер) назвала такую проблему "bug" ("насекомое").

Также 9 сентября – День плюшевого мишки (Teddy Bear Day). Интересно, что эту игрушку назвали в честь 26 президента США Теодора Рузвельта. В 1902 году во время охоты в штате Миссисипи он пожалел маленького медвежонка.

А еще 9 сентября — День чудесных чудаков. Начали праздник в городе Остин (штат Техас). Жители этого городка решили, что нужен отдельный день для празднования людей с необычной внешностью, манерами поведения или другими странностями.

9 сентября — Международный день судоку. Праздник был создан в 2012 году по инициативе Всемирной федерации по пазлспорту (WJPF) – это ассоциация юридических лиц из разных стран мира. Судоку – игра, в которой игровое поле состоит из клеток 9*9. Поэтому для празднования выбрали девятый день девятого месяца.

Также 9 сентября — Международный день алкогольного синдрома плода. Дата началась в 1999 году. Согласно статистике ВОЗ, до 35% украинских женщин выпивали во время беременности. По распространению ФАС (алкогольного синдрома плода) Украина занимает одно из первых мест в мире. Большинство женщин, употребляющих алкоголь во время беременности, считают, что малые дозы безвредны для плода, однако это не так.

А еще 9 сентября – День дизайнера-графика. Начали праздник 2005 года как неофициальное празднование 50-летия легендарного дизайнера-графика Владимира Чайки. Он внес весомый вклад в развитие графического дизайна.

9 сентября — Международный день красоты. Главная цель праздника – подчеркнуть важную роль индустрии красоты в современном мире и показать, что красота может быть не только внешней, но и внутренней.

Какой сегодня, 9 сентября, церковный праздник

9 сентября – день памяти преподобного Пимена Великого / Фото: commons.wikimedia.org

9 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена Великого. Он был христианским монахом и ранним отцом пустыни, считающимся наиболее цитируемым наставником. Жил в монастыре в Ските. 407 монастырь захватили во время одного из набегов. Пимен вместе с другими монахами бежал в Теренутис (на реке Нил).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 сентября

Каковы сегодня именины: Владимир, Дмитрий, Михаил, Александр, Степан, Пимен, Иван, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 9 сентября является яшма. С греческого языка название камня переводится как "пестрый камень". В христианстве яшма зеленого цвета была символом храбрости и силы духа. Именно она считалась покровительницей апостола Петра.

В этот день родились:

1769 год – украинский писатель, поэт, драматург, основатель новой украинской литературы, общественный деятель Иван Котляревский;

1897 год — украинская литературная деятельница Мария Струтинская (литературный псевдоним Вера Марская);

1897 год — стрелок УСС, музыкант Евгений Цисык;

1901 год – украинский физик в области физики низких температур Лев Шубников;

1903 год — украинский экономист, журналист, военный, историк-исследователь Лев Шанковский (псевдоним — Олег Мартович);

1928 год – украинский художник-оформитель Борис Головко.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит поднимать вещи на перекрестке.

Не давайте взаймы деньги, потому что их не вернут.

В этот день нельзя свататься и проводить свадьбу.

Народные приметы и традиции на 9 сентября

Среди наших предков существовало немало интересных примет на сегодняшний день:

смотрели, какой сегодня день: слышен гром – будет теплым бабье лето;

много желудей – ждите суровой зимы;

много ягод рябины — осенью будет дождь.

В народе 9 сентября называли Анфиса Рябины. В этот день срывали гроздья рябины и ставили их дома, чтобы было счастье. Наши предки верили, что рябина – это мощный оберег от злых сил.

Погода на сегодня, 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, в Киеве пасмурная погода, без осадков. Во Львове пасмурно, почти весь день будет идти дождь. В Харькове пасмурная погода, осадков не предполагается. В Одессе облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +10 ночью. Во Львове +18 днем и +13 ночью. В Харькове +16 днем и +10 ночью. В Одессе +23 днем и +19 ночью.

Памятные даты 9 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 сентября: