90 миллиардов евро для Украины: в Еврокомиссии назвали дату первой выплаты

Предложение о репарационном кредите для Украины остается в силе и было согласовано параллельно с пакетом помощи на заседании Европейского совета в декабре.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге 14 января, передает «Суспільне».

«Мы оставляем за собой право использовать замороженные российские активы, и документы показывают, что активы будут оставаться замороженными до окончания войны и выплаты репараций», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на это, Европейская комиссия ожидает скорого согласования своих предложений Европарламентом и Советом, чтобы осуществить первую выплату Украине в рамках займа на 90 миллиардов евро уже в апреле этого года.

Что предшествовало

Напомним, Еврокомиссия официально представила масштабный проект финансовой помощи Украине общим объемом 90 миллиардов евро.

Как заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, львиная доля этих средств будет направлена на укрепление обороноспособности страны. Согласно обнародованному плану, финансирование разделят: одна треть для общего бюджета, а две трети для военных поставок.

Президент Еврокомиссии отдельно уточнила условия использования «военного» транша. По ее словам, 60 миллиардов евро должны использоваться преимущественно для закупки оборудования и оружия у производителей из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

«Кредит вернет Путин»

Ранее Европейский Союз принял решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи, которая будет обеспечена замороженными активами страны-агрессорки. Вокруг вопроса использования замороженных российских активов велось немало дискуссий. Некоторые называли финальное решение компромиссным, однако президент Украины Владимир Зеленский убежден в его эффективности и силе. По его словам, договоренность с лидерами Европы гарантирует Украине 90 миллиардов евро (из общего пула в 210 млрд) сроком на два года — по 45 миллиардов в год.