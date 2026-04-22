90 млрд евро от ЕС: Украина получит поддержку и новые санкции против РФ

Украина получит 90 млрд евро от ЕС / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что фактически сейчас происходит исполнение соглашения Украины с Евросоюзом о разблокировании пакета поддержки в размере 90 миллиардов евро на два года. Также в ЕС готовится новый пакет санкций против России.

Президент сообщил, что разблокировка помощи — правильный сигнал в нынешних обстоятельствах.

«Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины и давление на Россию будут достаточными», — заявил Зеленский.

Украина выполнила обязательства перед ЕС даже по такому вопросу, как нефтепровод «Дружба». Его работу возобновили. Теперь Украина рассчитывает, что Европейский Союз, со своей стороны, продолжит давать то, что необходимо для защиты жизней и приближения европейской интеграции Украины.

«Важно, чтобы европейский пакет поддержки заработал оперативно», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что намерен обсуждать с европейскими лидерами открытие кластеров для Украины, ведь условия для этого уже реализовали.

Работу по развитию санкций против РФ и усилению давления против страны-агрессора будут продолжать. Россия должна потерять возможность манипулировать энергоснабжением Европы.

Напомним, вчера, 21 апреля, Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен о разблокировании 90 миллиардов евро помощи.

Он заявил, что эти средства усилят не только Украину, но и Европу, поэтому Украина должна начать получать их как можно быстрее.

Одним из главных условий предоставления такой помощи было возобновление работы нефтепровода «Дружба». В начале недели нефтепровод возобновили, и сегодня он начал перекачивать нефть. Поставки в Словакию могут возобновиться утром 23 апреля.