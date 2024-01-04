"90% пленных пытали": в каком состоянии находятся освобожденные защитники

Отмечается, что почти у всех экс-пленных повреждены пищеварительные системы и опорно-двигательный аппарат.

Руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, в каком состоянии находятся украинцы, которые вчера, 3 января, были освобождены из российского плена.

Об этом он сказал в комментарии Radio NV.

"Их состояние здоровья достаточно плохое, потому что российский плен – это не то место, где можно поправить здоровье, мягко говоря. И большинство нуждается, если не немедленной помощи, но реабилитации; имеют хронические заболевания, которые нуждаются так медицинской помощи", – говорит Яценко.

По его словам, преимущественно у всех повреждены пищеварительные системы, опорно-двигательный аппарат. У многих есть проблемы с ногами, ведь много времени пленных россияне заставляют проводить стоя. Кроме того, есть проблемы с зубами из-за отсутствия в плену стоматологической помощи.

Яценко подчеркнул, что более 90% вернувшихся утверждают, что подверглись пыткам.

"И мы знаем, что это [в России] – государственная политика", – добавил он.

Представитель Координационного штаба заверил, что не менее двух недель после возвращения из плена будет проходить этап начальной реабилитации: медицинская помощь, разговоры с психологами и т.п.

Напомним, что вчера, 3 января, произошел наибольший обмен пленными за время полномасштабного вторжения – 230 украинских защитников вернулись домой.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что часть освобожденных из плена украинцев считалась пропавшими без вести.

Читайте также: