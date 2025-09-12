93-летний украинец пешком шел 7 км из прифронтового города близ Покровска

93-летний Алексей Фомич / © Hromadske.ua

Из прифронтового Родинского, расположенного вблизи Покровска, пешком вышел 93-летний Алексей Фомич.

Историю пенсионера рассказывает hromadske.

До вторжения в Родинском жили около 10 тысяч человек. Алексей Фомич — один из последних жителей, кто покинул родной город. Ему пришлось пройти семь километров до ближайшего Белицкого, откуда его должна была вывезти эвакуационная группа.

«Жаль: на огороде пчелы остались, шесть бидонов меда, собака осталась, — рассказывает дедушка уже в эвакуационной машине. От пережитого у него накатываются слезы на глаза. — С женой получили квартиру, двое детей. Только дожили до того, что есть. И опять нет у меня ничего», — жалуется старичок.

Дедушка рассказал, что хотел забрать с собой собаку, но нести ее не мог. А сам пес дошел только до конца улицы, а потом побоялся и вернулся в свой двор.

«Не знаю, сколько дней он выходил. Но внучка вышла на нас, связалась с нами, чтобы попросить о помощи, эвакуировать ее дедушку. И сейчас он находится в одном адресе, где ждет», — рассказал волонтер и капеллан Леонид Номерчук, занимающийся эвакуацией гражданских.

Номерчук, который забирает Алексея Фомича, эвакуировал людей из Покровска в Белицкое, более спокойный прифронтовый город. Однако в августе фронт стремительно приблизился к Белицкому.

Белицкое, Родинское и Покровск на карте / © Deepstatemap

В издании напомнили, что в Белицком до полномасштабного вторжения жили семь тысяч человек. Один из них — Василий. Его дом разрушил, и он едва выбрался из-под завалов.

«Когда взорвалось, у собаки глаза вылезли. Меня засыпало стеклом и рамами в час ночи. Я потихоньку вылез, пошел к другу, живущему за два дома, и сказал: „Слава Богу, что жив“».

После пережитого шока Василий остался без жилья, поэтому попросил волонтеров вывезти его в более безопасное место.

