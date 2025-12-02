"95% бесконфликтно": нардеп прокомментировал "бусификацию" в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Право задерживать нарушителей воинского учета есть только у работников полиции, а у представителей ТЦК и СП — только проводить оповещения. Любые неправомерные действия граждане Украины имеют право обжаловать или в суде, или у руководства. На фоне многочисленных видео «бусификации» примерно 90-95% мобилизационных мероприятий происходит бесконфликтно.

Об этом нардеп из Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью изданию Telegraf.

У кого есть право задерживать людей во время мобилизации?

Политик прокомментировал видео из соцсетей, когда во время мобилизационных мероприятий людей задерживают именно военные, а не полиция. Он отметил, что такое случается из-за человеческого фактора, на который есть реакция.

«Если у представителей ТЦК и СП есть информация, что есть военнообязанный, который избегает воинского учета, не выполняет свои обязательства, то мы предоставили ТЦК право, в том числе, оповещать о необходимости прибыть в ТЦК. Вместе с работниками ТЦК представители полиции должны быть. Бесспорно, мы понимаем, что органы ТЦК не наделены полномочиями задерживать лицо за совершение какого-то административного или уголовного правонарушения. Но государство в состоянии войны. Поэтому, порой, человеческий фактор накладывает отпечаток. И на эти факты комитет, Минобороны, Генштаб всегда четко реагируют, чтобы минимизировать любые нарушения законодательства во время оповещения граждан», — рассказал Вениславский.

Он добавил, что задержание граждан происходят, если есть основания и человек совершает какие-то правонарушения. Полномочия для задержания есть у сотрудников полиции.

Насколько распространена «бусификация» и что делать людям?

Нардеп ответил, что делать, когда людей задерживают именно военные, а не полиция.

«Любые неправомерные действия граждане Украины имеют право обжаловать или в суде, или у руководства«, — сказал Вениславский.

Он также обратил внимание, что когда случаются случаи «бусификации» и работники ТЦК действуют якобы без полиции, «это же не значит, что полиции не было рядом». По словам политика, россияне и некоторые украинцы используют видеофиксацию таких случаев, «как информационную составляющую противодействия мобилизационным мероприятиям».

«Мы не убеждены на 100%, что вместе с представителями ТЦК не было полиции. Просто ее не сняли, а сняли только военных в форме, чтобы обострить ситуацию. Я лично много езжу по территории Украины, и когда вижу мероприятия по оповещению, то, наверное, ни разу не наблюдал, чтобы полиция не присутствовала», — добавил член оборонного комитета парламента.

Вениславский также утверждает, что те, кто не хочет служить, иногда сознательно провоцируют конфликтную ситуацию. В то же время, по его словам, примерно 90-95% мобилизационных мероприятий происходит бесконфликтно.

«Человеческий фактор, как я уже сказал, неизбежен: нарушения, эмоции. Иногда те, кто не хочет служить, а должны выполнять свой долг, сознательно провоцируют на конфликтную ситуацию. Снимают, а потом это выбрасывается [в соцсетях], как массовое явление. Мы в комитете получаем статистику из Генштаба. Примерно 90-95% [мобилизационных мероприятий] происходит бесконфликтно. И только 5% происходят в форме противостояния, эмоционального конфликта. Это попадает на видео, тиражируется и создается впечатление, что мобилизация имеет сплошные нарушения», — пояснил нардеп.

Резюмируя, он отметил, что «мобилизация не имеет сплошных нарушений, но проблемы есть».

К слову, ранее представитель Киевского ТЦК и СП Олег Байдалюк опроверг существование «бусификации», назвав это эмоциональным термином и подчеркнув необходимость соблюдения закона о мобилизации. Байдалюк подтвердил, что принудительная мобилизация происходит только в случаях «когда человек отказывается, сопротивляется». Он подчеркнул, что задерживать граждан, которые отказываются выполнять закон, должна исключительно полиция, которая входит в состав групп оповещения.