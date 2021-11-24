98% поражения легких: в Ивано-Франковске пытаются спасти 17-летнюю девушку, которая уже 20 дней на ИВЛ

98% поражения легких: в Ивано-Франковске пытаются спасти 17-летнюю девушку, которая уже 20 дней на ИВЛ

У девушки раньше диагностировали коронавирусную болезнь.

17-летняя девушка попала в больницу в Ивано-Франковске с пораженными на 98% легкими. За ее жизни борется весь персонал областной детской больницы.

Как сообщил директор медицинского учреждения Тарас Мельник, 17-летняя пациентка, у которой ранее диагностировали COVID-19, уже 20 дней находится под аппаратом искусственной вентиляции легких, состояние ее крайне тяжелое, пишет "Суспильне".

"Она снабжена всеми необходимыми медикаментами. Все внимание к этому ребенку", — сказал Тарас Мельник.

Также он рассказал, что в больнице находятся 12 детей с COVID-19, из них двое – до месяца, четверо – до 4 лет, другие – старше.

"Сейчас в маленькой реанимации есть ребенок, чтобы его спасти, нужно 30 литров кислорода в одну минуту", — говорит медик.

По его словам, из-за очень большого расхода кислород в больницу его привозят каждый день.

Для больных COVID-19 в больнице подготовили корпус на 90 коек. Все пациенты снабжены медикаментами, добавил директор больницы.

Напомним, 17-летнюю пациентку перевели из областной инфекционной больницы в детскую в тяжелом состоянии.

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