ВСУ / © Associated Press

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Состав Вооруженных сил Украины радикально изменился по сравнению с 2022 годом: сейчас около 98% личного состава — это непрофессиональные военные, пришедшие из гражданской жизни.

Об этом заявил офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ, военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат в подкасте с Анной Максимчук на YouTube-канале «Насправді МАХ».

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По словам военнослужащего, кадровые военные сегодня составляют всего около 2% от всей армии. Такой масштабный приход людей из гражданских сфер коренным образом трансформировал внутренние процессы и подходы в украинском войске.

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Онистрат убежден, что бывшие предприниматели, IT-специалисты и специалисты из других отраслей принесли с собой совершенно другую культуру взаимодействия. Благодаря этому ВСУ существенно возросла роль горизонтальных связей, личной инициативы, гибкости и возможностей для проявления лидерских качеств.

Ранее Андрей Онистрат объяснил, есть ли шансы закончить войну через год. Завершение войны маловероятно в ближайшем году, однако решающим переломным моментом в противостоянии может стать непредсказуемое событие — «черный лебедь» внутри РФ.

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