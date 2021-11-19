А-Банк тестирует масштабное обновление мобильного приложения ABank24

В течение месяца будет продолжаться тестирование приложения.

Днепр, Украина, ноябрь 2021 г. - А-Банк объявил о начале тестирования обновления приложения ABank24.

На этой неделе команда А-Банка сообщила о начале тестирования масштабного обновления приложения ABank24.

Основная задача, которую перед собой ставит команда А-Банка, — сделать максимально простое для клиента управление счетами — поэтому применяет основные принципы UI операционніх систем IOS/AOS.

"Перед релизом обновления ABank24 на всех клиентов (более 1 000 000 пользователей) мы хотим получить обратную связь, на основе которой сможем внести коррективы и сделать приложение еще удобнее и понятнее для клиента. Не менее важно для нас понимать, что все меню приложения ведут себя так, как мы планировали, — это еще одна причина тестирования на пользователях. Мы будем рады получить отзывы от клиентов и неклиентов Банка и сделать все правильно. А самые активные тестировщики получат брендированные подарки от А-Банка", - говорит Ольга Вовк, руководитель Направления Internet banking в А-Банке.

Известно, что А-Банк полностью изменит UX/UI приложения, взяв за основу наиболее популярные сценарии клиентского опыта. Теперь в приложении на главном экране у пользователя будут отображаться кнопки быстрого доступа к операциям, который можно настроить самостоятельно, поэтому изменения в ABank24 можно увидеть сразу, при входе в приложение. Также А-Банк усовершенствовал все возможности ABank24, сократил шаги к базовым функциям, добавил новые фичи и многое другое.

Для того чтобы увидеть обновление первыми и присоединиться к закрытой группе тестирования, нужно пройти три шага:

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Заполнить предложенную форму;

Получить на почту приглашение и установить новое приложение ABank24.

Свой отзыв можно оставить в меню "Еще" - кнопка "Оставить отзыв".

Тестирование будет проходить в течение месяца, и вскоре А-Банк представит для всех пользователей обновленное приложение.

Об А-Банке:

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины — 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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