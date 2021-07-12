"А более приличной панамки для ребенка не нашлось": маму девочки буллили и требовали деньги в детском саду под Днепром

Женщина несколько дней терпела оскорбления, а потом решила не водить ребенка в это дошкольное учреждение.

В Днепропетровской области детский сад "Малыш" попал в скандал. Мама ребенка, которая впервые привела свою дочь в детсад, пожаловалась на травлю и вымогательство денег.

Свое историю Инна Гребцова рассказала в соцсети.

По словам молодой женщины, она с семьей переехала в Пятихатки год назад и намерена здесь остаться жить. Женщина стала в очередь на место в детском саду в прошлом году. В июне этого года ей сообщили, что ее ребенка рады принять в дошкольном учреждении.

"Нам сразу сказали, что так как мы чужие/приезжие то платить нужно будет вдвое больше, я согласилась. В первый же день я принесла все по списку: бумага, антисептики, файлы и т.д., все называли. В первый же день я оплатила за питание 350 грн, все чеки принесла. На следующий день я привела ребенка, его приняли, мне в след заведующая крикнула: "Одевайтесь поприличнее, мы — государственное учреждение". Я была в шортах и майке, за домашними делами, стиркой ковров, упустила время. Я, конечно, потом исправилась", — рассказывает женщина.

После этого, говорит Инна, заведующая стала приставать к одежде ее дочери.

"Мы пришли в садик, на мое приветствие заведующая ответила:" А более приличной панамки не было для ребенка? И ребенок одет не по сезону". Я ответила, что в ее рюкзаке у вас лежит ее кофта, и вообще в том рюкзаке лежит 5 пар трусов, шорты, майки и кофты на все случаи. На что получила ответ: "Нам что бегать сейчас ее кофту или рюкзак искать?" При этом она несколько раз мне говорила: "Ты можешь одеть нормально маску? Ты не можешь маску одеть нормально, а я еще жду, что ребенка нормально наденешь". При этом во время этого разговора восемь родителей привели своих детей и ни один из них не был в маске вообще", — рассказывает Инна.

После этих слов молодая женщина уже прямо спросила заведующую о ее предвзятом отношении к ней и отсутствиизамечаний другим родителям. На что, по ее словам, та ответила: "Ты видела на каких тачках они приезжают? Какое может быть к ним предвзятое отношение?".

После конфликта с администрацией учреждения Инна решила не водить ребенка в это детсад.

"Заведующая прямо сказала, что ей все равно, куда я буду жаловаться или писать заявления. Что еще сама пожалею. Мне уже сказали, что она не хотела, чтобы мы шли, а просто намекала на вкусные конфеты, коньяк и конверт. Мой ребенок в 1,10 месяцев самостоятельно ест, перешел на горшок, очень общительный, не боится чужих людей, я не просто привела не подготовленного ребенка в садик и ушла. Я уверена была, что и с моей стороны и со стороны ребенка все выполнено, к сожалению, в детском саду даже "доброе утро" платное ", — говорит Инна.

Как рассказала ТСН.ua Инна Гребцова, у нее был разговор с мэром Пятихаток по этому поводу. Он ей сказал, чтобы она смело приводила ребенка в детсад. Что касается денег, которые женщина платила при приеме в детсад, то речь идет о 1400 грн.

"700 грн один раз, но +700 еще раз, так как я не местная, мол, на других выделяют фермеры, а мне никто выделять не будет, платите сами. Хотя я общалась с фермером, она мне сказала, что они ничего не выделяют , только ставят окна, делают крышу, например, но без этих правил "для своих -да, для приезжих -нет". Первые 700 сдали, якобы, все родители, под видом добровольного вложения, с бумажечками ,что это добровольно, и подписями,а ещё 700 уже без бумажек . Только вот никто из ясель не сдал ничего и не спешат, а мне ещё в первый день сказали: "Если хотите чтобы мы завтра приняли вашего ребёнка, приносите все, что вам сказали, иначе мы не имеем права ребёнка пропустить в сад", - рассказала ТСН.ua Инна.

В комментариях под постом женщины мнения жителей Пятихаток разделились. Одни встали на защиту коллектива детсада, где так хорошо, по их мнению относятся к их детям и конфликтов у них не было, другие — что Инне не надо молчать и терпеть, а обратиться в полицию по поводу буллинга.

ТСН.ua обратился в отдел образования Пятихатской РГА по поводу ситуации, сложившейся в детском саду "Малютка" в городе Пятихатки. Ответа пока не получил.

Напомним, что в Запорожье в дошкольном учреждении №90 через родительские взносы произошел скандал. Одна из мам отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт и получила травля со стороны других родителей.

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