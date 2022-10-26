А что, так можно было: в Киеве судья отказалась подавать декларацию "по религиозным убеждениям"

В Киеве будут судить судью Киевского окружного административного суда, которая не задекларировала имущество.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Вчера, 25 октября, по поручению прокуратуры поставлена в известность о подозрении судья Киевского окружного административного суда в умышленном непредставлении декларации.



"Установлено, что судья не подала должным образом ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год якобы по религиозным убеждениям. Несмотря на возможность подать декларацию в порядке, определенном Законом Украины "О предотвращении коррупции", она этого не сделала, а направила декларацию в НАПК в письменном виде", — говорится в сообщении.



Результаты расследования НАБУ дополнило выводами НАПК, которых достаточно для открытия уголовного производства по ст. 366-3 УК Украины — умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним, что экс-нардеп Микитася арестовали сроком на два месяца и размером залога 260 миллионов за попытку подкупа городского головы днепра Бориса Филатова. Экс-нардеп предлагал Филатову 22 миллиона евро взятки.

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