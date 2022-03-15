"А если Россия пойдет дальше в Европу?": Зеленский резко высказался о членах НАТО, которые боятся помогать Украине

"А если Россия пойдет дальше в Европу?": Зеленский резко высказался о членах НАТО, которые боятся помогать Украине

По словам Зеленского, некоторые члены НАТО побоялись быть действительно Альянсом, способным защитить все то, ради чего его и создавали.

Президент Владимир Зеленский резко высказался о странах-членах НАТО, которые опасаются помогать Украине из-за угрозы возникновения конфликта с Россией. Глава государства в своем видеообращении высказал мнение, что в случае, если бы РФ вторглась в другие страны Европы, эти члены Альянса не изменили бы свою позицию и по защите этих государств-союзников.

"Некоторые государства Альянса запугали сами себя, рассказывая, что они не могут отвечать, не могут столкнуться с российскими ракетами и самолетами в небе Украины, потому что это, мол, приведет к эскалации, приведет к Третьей мировой. А что они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу, атакуя другие страны? Уверен, то же, что они говорят Украине. 5 статья договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас. Это только наше мнение", — сказал президент.

По словам Зеленского, некоторые члены НАТО побоялись быть действительно Альянсом, способным защитить все то, ради чего его и создавали: свободу и демократию, человечность и справедливость.

Президент отметил, что Украине нужно искать действенные гарантии, в частности для неба.

"Нам нужны самолеты, я продолжу об этом говорить, продолжу этого добиваться. Нам нужны долгосрочные гарантии безопасности для государства, для всех украинцев. Но конкретные вещи, конкретные гарантии, юридически закрепленные, чтобы никакого сомнения в них не было и чтобы не звучали отговорки, как звучат сейчас, когда мы обращаемся к тем, кто подписал Будапешт и имел силу, чтобы остановить российское вторжение еще до того, как оно началось. Превентивно, помощь Украине, которая убеждает санкциями, которые не позволяют воевать", — сказал глава государства.

Напомним, Зеленский призвал мировое сообщество остановить весь "кровавый" бизнес в России.