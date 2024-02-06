"А где дно": в плен попал серийный убийца-расчленитель, который с 20 лет 6 просидел в "одиночке"

Жестокость зэка поразила даже самого журналиста, который уже общался с сотнями пленных оккупантов.

Украинский блогер Дмитрий Карпенко, берущий интервью у пленных оккупантов, пообщался с очередным российским "героем СВО" – серийным убийцей, расчленителем трупов жертв, который просидел в тюрьме неполных 20 лет, из них 6 лет – в одиночной камере.

Видео разговора с зеком опубликовано на youtube-канале Дмитрия Карпенко.

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Жестокость зэка поразила даже самого журналиста, который уже общался с сотнями пленных оккупантов.

Злоумышленник причастен к убийству 5 человек. В частности, со своим сообщником, бывшим сотрудником милиции, они убили семью – супругов и 10-летнего мальчика. Чтобы замести следы, трупы некоторых своих жертв оккупант расчленил и топил в озере, или закапывал. В то же время пленный похвастался, что является спортсменом и не курит.

Убийство семьи с 10-летним мальчиком

"Меня сообщник отправил в одну комнату следить за ребенком, а этого мужчину и женщину завел на кухню и стал допрашивать. Сначала он застрелил мужчину, потом женщину. А ребенок проснулся, нас увидел. Я остался на кухне, а он пошел к ребенку. Через минуту он вернулся, сказал, что "все нормально, разобрался" и мы ушли", – рассказал зэк.

Помогал знакомому избавиться от трупов

Зек рассказал, как однажды зашел домой к своему сообщнику. Там он увидел пьяного знакомого по пояс в крови, а рядом – труп мужчины.

"Я решил замотать труп в ковер, положил в машину. Сходил в магазин, купил двухместную лодку, топор и расчленил труп. Положил в пакеты, вывез на ГЭС и утопил", — рассказал россиянин.

Второе убийство он с сообщником совершил в Ижевске – они решили убить "наркобарыгу" и забрать его деньги себе. Деньги они так и не обнаружили, а труп оставили в квартире.

"Башня смерти"

На оккупанта "повесили" не только эти 5 убийств, но и 4 других, к которым он не был причастен. Россиянин рассказал, что "раскручивали" его оперативники из так называемой "Башни смерти".

"Приехали оперативник из пермской "Башни смерти". Это место, где "явки" пишут все. У них никто не сможет отказаться. Там подвал – пытки, издевательства, насилие. Я общался с теми, кто имел большие сроки (заключение), даже по 30 лет. Ребята спортивные, здоровые. Оперативники у них были такие же, как у меня. Все "явки" написали. С ними нет смысла спорить", — отметил россиянин.

Также он сказал, что 6 лет со своего срока заключения провел в камере-одиночке: дважды по три года.

Зэки заканчиваются

Захватчик поехал воевать против Украины в ноябре 2023-го. До конца срока заключения ему оставалось три года.

"Зэков мало осталось. Когда шел колонией, спрашиваю ребят (других зеков – Ред.): "Ну что, поедем на СВО". А они мне: "Нет, ни в коем случае. Жить хочется", – вспомнил он.

Ранее сообщалось, что в РФ расчленившего свою сожительницу зека помиловали после того, какие он три месяца провоевал против Украины.

Напомним, другой российский оккупант даже в плену уверял украинских журналистов, что в Украине живут "нацисты, только цивилизованные".

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